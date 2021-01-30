Последние новости в Самаре на утро 30 января: жуткое ДТП с 12 смертями и претензии к расписанию автобусов

Главные новости на утро

Рабочая неделя позади, в последние выходные января предлагаем узнать главные последние новости в Самаре на утро 30 января. Что вы могли пропустить за работой и какие самые интересные события можно обсудить с семьей.

В Сызрани остаются в больнице люди, пострадавшие в жуткой аварии с фурой и пассажирским автобусом. На месте ДТП погибли 10 человек, еще двое скончались в больнице. Шесть человек в тяжелом состоянии в реанимации, за жизнь всех борются врачи из областной столицы. Следователям предстоит разобраться, кто виноват. Известно, что водитель автобуса умер на месте ДТП, водитель фуры - гражданин соседней республики - не пострадал. ДТП произошло в месте, где дорога сужается. Жители окрестных районов говорят, что здесь постоянно происходят аварии.

Перевозчика СамарАвтоГаз" могут оштрафовать и наказать за несоблюдение требований муниципальных контрактов при обслуживании пассажиров. В вину компании ставят несоблюдение расписания и неправильные остановки. Сейчас на руководство завели административные дела.

Самарцы могут получить субсидии на установку общедомовых приборов учета тепла. Напомним, не так давно жителей возмутили квитанции на огромные суммы, которые они получили. Выяснилось, что счетчики уже установили - в исполнение федерального законодательства. Но цены самарцев потрясли. Сейчас прорабатываются возможные меры поддержки для граждан, которые не в состоянии платить за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. А ресурсники продолжат ставить счетчики и в этом году.

Днем в субботу в Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы будет достигать 15-18 м/с. Жителям советуют находиться подальше от стен, деревьев и рекламных плакатов. При этом будет тепло - до 0 градусов.

В эти выходные состоятся основные забеги традиционного лыжного марафона "Сокольи горы". 30 января – день старта лыжного марафона «Сокольи Горы» серии Russialoppet. В этот день пройдут гонки свободным стилем на дистанции 10, 17, 34, 51 километр.