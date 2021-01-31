Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 31 января 2021 года

Снимать маски еще рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У любителей путешествовать не лучшие времена. Из-за распространения covid-19 у них нет особых поводов развернуться. Касается это и тех, кто любит посещать один из самых популярных туристических маршрутов нашей страны. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 31 января 2021 года.

Во всех без исключения регионах сегодня делают акцент на вакцинации. Прививку сделали уже тысячи людей. Заболеваемость становится меньше, но опасность остается. Медики рекомендуют горожанам не посещать людные места и массовые мероприятия. Обязательно нужно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Специалисты уверены, что при правильном подходи ситуация изменится в лучшую сторону уже ближе к лету.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 812 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1436 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1556 (+0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8855 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9382(+45)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8023 (данные за 29 января)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30