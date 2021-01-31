В больницы каждый день поступает много пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе снова вывили более трехсот заболевших covid-19. Глава оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией предупреждает, что недуг никуда пока не делся, и каждому нужно быть осторожнее. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 31 января 2021 года.

Статистика

В субботу 30 января в губернии подтвердились еще 305 случаев заражения коронавирусом. В списке лидеров по городам Самара — там нашли 142 заболевших. В Тольятти прибавилось 73 пациента. 12 — в Сызрани, а 10 — в Сызранском районе. В остальных муниципалитетах меньше 10 заболевших за сутки.

269 больных обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 36 граждан не имели никаких клинических проявлений, но узнали о недуге во время обычного профилактического осмотра.

С начала пандемии в Самарской области вирус выявили уже у 39991 человека. Из них вылечились 36953. 276 закончили лечение в минувшие сутки.

К сожалению, по-прежнему не обходится без жертв. 30 числа стало известно о двух новых скончавшихся от коронавирусной инфекции. Это женщины 65 и 70 лет, имевшие проблемы с эндокринной системой. Общее количество умерших от covid-19 в регионе теперь — 812.

Опасность массовых мероприятий

Глава оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса в Самарской области Николай Ренц заявил о том, что в регионе наблюдается резкий рост заболевания covid-19.

— Если в понедельник, вторник, среду к нам поступало шестьдесят с небольшим человек, то в четверг и пятницу по девяносто каждые сутки госпитализируем, — отметил Ренц.

Врач указывает на то, что вакцинация носит массовый характер, но число обращающихся за помощью по-прежнему велико. Он настоятельно рекомендует не посещать массовые мероприятия, в частности акции протеста, которые запланированы на 31 января.

— Меры предосторожности — самый важный, самый эффективный способ снизит риск заражения. Ношение масок, обработка рук. Избегайте людных мест, это очень важный фактор, который позволяет не долетать до вас частичкам вируса, — поделился медик. — Чем меньше вокруг вас людей, тем лучше. И неважно — идете вы за хлебом или выражать свое мнение. Ковиду без разницы.

Доктор посоветовал землякам не рисковать, беречь себя и избегать тех ситуаций, где можно заразиться.