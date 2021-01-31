Акрон Тольятти — Лудогорец 31 января 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Тольяттинцы готовятся ко второй части сезона в хорошем настроении Фото: СОЦСЕТИ

«Акрон» из Тольятти продолжает подготовку ко второй части сезона в ФНЛ. Команда борется за выживание и занимает в лиге 19 место из 22-х. Борьба будет сложной, поэтому потренироваться в турецком Белеке нужно очень хорошо. И многое зависит от контрольных игр. 31 января 2021 года тольяттинский коллектив проведет одну из таких — против именитого болгарского «Лудогорца».

Красно-черные должны были играть 1 февраля с казахстанским «Кайсаром», но ребята из Кызылорды по ряду причин не смогли вовремя вылететь в Турцию. Замену им нашли даже более достойную. «Лудогорец» из Разграда девять раз выигрывал чемпионат Болгарии. В 2019 году они разгромили в Лиге Европы московский ЦСКА со счетом 5-1. Сейчас ФК лидирует в местном чемпионате.

Клуб из Автограда между тем усиляется. Тольяттинцы взяли в аренду 24-летнего нападающего Максима Майровича из армянского «Ноа». В национальном первенстве в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром своей команды и одни из лучших в турнире. В Автомобильной столице на него точно рассчитывают. Не исключено, что Максим проявит себя уже в поединке с «Лудогорцем».

Спарринг команд состоится в это воскресенье, 31 числа, и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Акрона» или на сайте samara.kp.ru.