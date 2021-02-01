Крылья Советов — Сочи 1 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

"Крылья" перед матчем провели две тренировки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона ФНЛ в Турции. 1 февраля, в понедельник, самарская команда проводит товарищеский матч против «Сочи». Игра начнется в 12:30 по самарскому времени.

Встреча пройдет на поле отеля «Беллис». Накануне «Крылья» традиционно провели две тренировки — утром и вечером. Среди прочего они отрабатывали дальние удары.

Сегодня в Белеке, где состоится поединок, ожидается дождливая погода. «КС» и «Сочи» планируют сыграть два тайма по 60 минут. Возможно, в спарринге примет участие нападающий Никита Хлусов, находящийся на просмотре.

«Сочи» выступают в РПЛ. Коллектив идет на 4 месте и показывает хорошую игру. Согласно информации СМИ, агент Дмитрий Селюк лоббируют на пост главы селекционного отдела «Сочи» именитого экс-футболиста Яя Туре. Правда, пока официальных подтверждений этим сведениям нет.

Интересно, что в новейшей истории «КС» и «Сочи» провели шесть матчей. Самарцы пять раз победили южан. Один раз соперники сыграли вничью.