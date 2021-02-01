Погода не внушает оптимизма - возможно, больных станет еще больше

В Самарской области 31 января нашли 307 заболевших коронавирусом. Это больше, чем в предыдущие дни. Жители обсуждают, что идет третья волна коронавируса. Рассказываем последние новости о COVID-19 на 1 февраля 2021 года в Самарской области.

155 заболевших нашли в Самаре, 72 - в Тольятти. Главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц накануне рассказал, что врачи тоже заметили, что пациентов в больницах стало больше, многие опять попадают на больничную койку.

Дело в том, считают эксперты, что жители региона расслабились после новостей о вакцине и о том, что число заболевших снижается. Кроме того, погода в регионе самая неблагоприятная - морозы сменились оттепелью, в такие времена обычно растет заболеваемость любыми ОРВИ, и в предыдущие годы было также.

За все время с начала пандемии в Самарской области умерли 820 человек, 8 человек только за последние сутки, среди них два человека 91 и 92 лет. Также скончались мужчина 58 лет и женщина 57 лет.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса, записаться можно на сайте госуслуг и в поликлиниках, к которым человек прикреплен.

До 14 февраля в регионе продлили самоизоляцию для пожилых старше 65 лет, также до этой даты несовершеннолетним нельзя ходить одним в торговые центры.