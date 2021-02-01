Новые пособия и никакого мата: Что изменится для жителей Самары с 1 февраля 2021 года?

Новые пособия и никакого мата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первое число каждого месяца - это день, когда вступают в силу изменения в законодательстве и вводятся новые нормативные акты. Разбирались, что изменится в жизни самарцев с 1 февраля 2021 года.

Горячая линия для жалоб на снег

На плохую уборку снега в Самаре и Тольятти можно будет пожаловаться по телефону «горячей линии». - С вопросами об уборке снега и наледи можно обратиться по телефону: 8(846)337-29-03, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Работать телефон будет с 1 по 12 февраля 2021 года.

Социальные пособия индексируют

Это коснется ежемесячных пособий льготникам и набора социальных услуг. Увеличиваются выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, Героям России. Вырастут пособия семьям с детьми: при рождении ребенка, передаче на воспитание в семью, беременным женщинам.

Новые правила тюнинга машин

Теперь водителям нужно будет обратиться в специализированную лабораторию, чтобы получить заключение о возможности внесения изменений в конструкцию авто.

Для водителей большегрузов вырастут цены

Тариф в системе "Платон" за порчу федеральных дорог повысится до 2,34 рублей.

Никакого мата в социальных сетях

Теперь администраторов социальных сетей обяжут проверять комментарии и блокировать те из них, в которых есть ненормативная лексика. Если их пропустят, то юрлицо заплатит до 8 миллионов рублей штрафа.