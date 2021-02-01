"Так не доставайся же никому": в Самаре продолжают выяснять, зачем мужчина кинул гранату в жену-судью

Полицейский попал в больницу, где его вскоре навестило полицейское начальство Фото: принтскрин видео.

Появились новые подробности летнего ЧП в одной из элитных многоэтажек Самары. Тогда мужчина кинул гранату в жену-судью, а попал в двух полицейских. Но теперь он утверждает: ничего такого не хотел, к жене ехал так - поговорить. Что думают об этом в суде и как продвигается заседание, узнала журналист КП-Самара.

"Женщина в крови, в руках тряпка"

- Все было совсем не так, я не хотел никому навредить, - так говорит сейчас виновник летнего переполоха в жилом доме на ул.Буянова, 98. Как выяснили следователи, 27 июля Алексей Балакирев приехал туда «на разборки с женой», а в итоге взорвал в ее квартире гранату. От взрыва едва не погибла Елена Балакирева и двое полицейских, которых вызвали ее соседи.

- Вызов поступил вечером, соседи увидели крови на лестничной клетке. Правда, когда мы приехали, кто-то только-только помыл полы, - вспоминал сегодня в суде полицейский Анатолий Солдатов. – Дверь одной из квартир, где предположительно происходил семейный конфликт, была приоткрыта, мы зашли туда, внутри была женщина: вся в крови, с тряпкой и ведром.

Эта женщина – Елена Балакирева, судья Шестого кассационного суда, которая едва не стала жертвой ссоры с собственным мужем.

По словам полицейских, увидев их, Алексей Балакирев на мгновение скрылся в другой комнате, потом появился вновь и метнул в них гранату.

- Я стоял на пороге, поэтому сделал шаг назад, в подъезд, прикрыл дверь. Прогремел взрыв, я почувствовал боль в ноге, но сначала не понял, что именно произошло, - признался страж порядка. – Я заглянул в квартиру: там в воздухе стояла белая пыль. Мой напарник прикрыл собой женщину, они почти не пострадали, и мы скрутили мужчину, чтобы он никому больше не навредил.

"Ехал поговорить, но сорвало крышу"

Как ранее озвучивалось в суде, причиной агрессии со стороны Алексея Балакирева мог стать разрыв отношений с женой: они давно не жили вместе, но летом женщина предположительно решилась на развод. А ее муж, вероятно подумал: «Так не доставайся же ты никому!».

Впрочем, так это или нет, доподлинно пока не известно. Елена Балакирева, которая давала сегодня в суде показания в качестве потерпевшей, потребовала удалить из зала СМИ – мол, ее личную жизнь сейчас будут обсуждать. Ее супруг при этом настаивал на том, чтобы журналисты услышали ее показания, но суд удовлетворил ходатайство своей коллеги.

Тем не менее, у Алексея Балакирева еще будет время рассказать свою версию событий и объяснить, чем она отличается от версии Елены Балакиревой. Он будет давать показания после допроса всех свидетелей – их осталось 5.

Напомним, его обвиняют в покушении на убийство жены, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в незаконном приобретении, хранении или ношении взрывных устройств – гранат.

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