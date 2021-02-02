Рано снимать маски, вспышка продолжается: что творит коронавирус в Самарской области

Рейды против нарушителей масочного режима в транспорте продолжаются. Фото: администрация Самары

В Самарской области продолжается вспышка коронавируса. Вот уже третий день подряд в регионе число заболевших превышает три сотни человек, а власти предупреждают самарцев, что рано снимать маски. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области.

В десятке по стране

Традиционный февральский рост заболеваемости гриппом и ОРВИ не миновал и коронавирусную инфекцию. Вот уже третий день подряд количество новых заболевших COVID-19 в регионе превышает показатель в три сотни человек, а по приросту заболеваемости Самарская область снова вошла в десятку наиболее инфицированных регионов по стране. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции.

Самое большое количество вновь заболевших – в областном центре. Здесь диагноз «коронавирус» подтвердился у 112 пациентов. Немногим меньше зараженных в Тольятти – 100 человек.

Сразу 24 человека за сутки заболело в Новокуйбышевске, 15 в Красноярском районе, 13 – в Сызрани.

В других городах и районах региона новых больных меньше: по 7 в Пестравском и Сызранском, 5 – в Кинельском районе, 4 в Чапаевске и т.д.

Традиционно самое большое число новых зараженных коронавирусом медики обнаружили при обследовании пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ - 264 человека. А вот 41 инфицированный коронавирусом не имел никаких клинических проявлений заболевания и внешне казался совершенно здоровым.

Не обошлось и без новых жертв. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни еще четырех самарцев – трех женщин и одного мужчины. Всем им было более 65 лет, все они страдали сопутствующими заболеваниями.

Рейды будут ужесточать

Власти предупреждают жителей региона – расслабляться и снимать маски рано, впереди традиционно сложные в эпидемиологическом плане февраль и март. Поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности, масках, перчатках и социальной дистанции.

- Мы фиксируем рост количества заболевших. Если в понедельник, вторник, среду, поступало к нам шестьдесят с небольшим человек. То в четверг, пятницу по девяносто каждые сутки госпитализируем, - прокомментировал главный врач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц.

В общественном транспорте Самары продолжаются рейды против нарушителей масочного режима, и мэрия уже заявила, что с этой недели рейды будут ужесточаться. По сообщению горадминистрации с начала сентября прошлого года в общественном транспорте не смогли продолжить поездку более 11, 5 тысяч пассажиров без масок. В отношении 181 пассажира составлен протокол об административном правонарушении.

В общей сложности с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 40603 человека, а число проведенных тестов на ковид превысило 1,7 миллиона штук