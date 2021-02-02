Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 2 феврали 2021 года

Коронавирусные ограничения отменяют, но не везде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в городах Золотого кольца продолжает свое наступление. Каждый день медики находят все новых заболевших в регионах Золотого кольца. Для борьбы с COVID-19 власти предпринимают серьезные усилия, идет массовая вакцинация от ковида. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 2 февраля 2011 года.
Несмотря на то, что до победы над коронавирусом далеко, города постепенно возвращаются к «мирной» жизни. Например, во Владимирской области с 30 января отменили ряд ограничений в работе предприятий общественного питания, торговли и детских развлекательных центров. Ресторанам разрешили работать в ночное время, проводить дискотеки, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей через QR-коды также осталась в прошлом.
В Ивановской области возобновили работу профессиональные театры и госфилармонии, разрешены профессиональные спортивные соревнования, правда, без зрителей.
Продолжается массовая прививочная кампания. В Ярославской области за три дня число вакцинированных выросло в два раза.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 816 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1458
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1566
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8894 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9518 (+85)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8077 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Горячая линия: 8-800-550-50-30