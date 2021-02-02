Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 2 феврали 2021 года

Коронавирусные ограничения отменяют, но не везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в городах Золотого кольца продолжает свое наступление. Каждый день медики находят все новых заболевших в регионах Золотого кольца. Для борьбы с COVID-19 власти предпринимают серьезные усилия, идет массовая вакцинация от ковида. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 2 февраля 2011 года.

Несмотря на то, что до победы над коронавирусом далеко, города постепенно возвращаются к «мирной» жизни. Например, во Владимирской области с 30 января отменили ряд ограничений в работе предприятий общественного питания, торговли и детских развлекательных центров. Ресторанам разрешили работать в ночное время, проводить дискотеки, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей через QR-коды также осталась в прошлом.

В Ивановской области возобновили работу профессиональные театры и госфилармонии, разрешены профессиональные спортивные соревнования, правда, без зрителей.

Продолжается массовая прививочная кампания. В Ярославской области за три дня число вакцинированных выросло в два раза.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 816 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1458

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1566

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8894 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9518 (+85)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8077 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Горячая линия: 8-800-550-50-30