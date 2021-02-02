Ориентиры на Роналду и ван Дейка: как в академии «Крыльев Советов» воспитывают будущих звезд футбола

Все воспитанники академии мечтают попробовать силы в большом футболе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звездный состав наставников

Попасть в большой футбол — мечта многих детей. Не все становятся звездами самой популярной игры с мячом, но шансы и возможности есть, в том числе и в Самаре. Академия «Крыльев Советов» принимает детей с 6 лет и помогает им превратиться в настоящих профессионалов. Журналисты «Комсомолки» узнали, как это происходит.

Центр подготовки юных дарований находится на Металлурге. Основные занятия проходят на малых и основном поле одноименного стадиона — том самом, где свои лучшие годы переживала главная команда региона, куда так стремятся здешние ребята. И нельзя сказать, что им ничего не светит — руководство «КС» неоднократно заявляло, что стратегия клуба подразумевает появление в составе собственных воспитанников. Все реально, тем более, что связь очевидна.

Стадион "Металлург" дорог всем самарским любителям футбола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы сегодня являемся отдельным юридическим лицом. Академия футбола «Крылья Советов», весь стадион «Металлург» с футбольными полями и его техническим персоналом — это все отдельная организация. Но учредитель — футбольный клуб «Крылья Советов». То есть никуда от команды мы не уходим: мы — одна система. Вместе с клубом нас обязывает быть также лицензирование, — отмечает директор академии, бывший судья и футболист Сергей Марушко.

Без тренажерного зала в футболе не обойтись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тренировочный процесс осуществляется также в тренажерном и спортивном залах. В плюс к этому есть группа, которая учится азам футбола в Южном городе.

Академии "Крыльев" есть, чем гордиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В академии команды 15-ти возрастов, начиная с U-6 и заканчивая КФК, выступающая в турнирах среди 19-летних. Главный тренер школы — опытнейший наставник, специалист по работе с молодежью Сергей Белоусов. Среди его коллег сплошь знакомые лица: легенда «Крыльев» Равиль Аряпов, Александр Цыганков, не только игравший за зелено-бело-синих, но и возглавлявший их, экс-игроки «КС» Антон Бобер и Игорь Шевченко, уроженец Куйбышева Дмитрий Шуков, проведший большую часть карьеры в Нидерландах, а еще многие другие, которых футбольная общественность прекрасно знает.

Занятия проходят на искусственном газоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важный момент — здоровье воспитанников. Футбол — контактный вид спорта. Впрочем, с этим здесь тоже все в порядке — высококлассные доктора готовы помочь при первой же необходимости.

Олег Попов отвечает за здоровье воспитанников "Академии" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Травмы, к сожалению, случаются. От них никто не застрахован. Многое зависит от обстоятельств и возраста — кто-то покрепче, кто-то более хрупкий. Мы стараемся реагировать на все, — рассказывает руководитель местной медицинской службы Олег Попов. — В некоторых случаях, например, если у кого-то грыжа позвоночника или еще что-то серьезное, советуем родителям забрать ребенка, не рисковать. Но такое случается не часто.

С мечтами и «Ювентусе» и «Крыльях»

Тренировки проходят интенсивно. Сразу видно, что ребятам интересно, особенно, под руководством таких мастеров своего дела.

Руслану нравятся Зиньковский и Роналду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я давно люблю футбол, занимался лет с пяти. Полгода назад пришел сюда, мне очень понравилось, — делится 9-летний Руслан Хасаншин.

Мальчик, выступающий на позиции левого вингера, только что сделал хет-трик в товарищеском поединке со своими сверстниками. Ориентиры и планы у него солидные.

— Хочу повышать свой уровень. Мой любимый футболист — Криштиану Роналду. А играть в будущем хочу за «Ювентус», — не скромничает Руслан.

Маленькие группы зимой занимаются в зале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крагбе Жан Даниэль постарается вырасти в сильного вратаря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересуемся у парня — а как же «Крылья», родной город?

— Конечно, я хочу и в «Крылья Советов». Следил за Анюковым, Зиньковский хорошо играет. Раньше мне еще нравился Соболев, но сейчас он ушел в «Спартак».

18-летний универсал Александр Мисюра выступает за коллектив U-19.

Александр Мисюра готов играть на нескольких позициях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я вернулся в Самару после 6 лет в Москве и Московской области, где играл 3 года в ЦСКА, а потом перебрался в егорьевский «Мастер-Сатурн», — говорит парень. — Полгода назад встал вопрос — куда дальше? «КС» были одним из вариантов. То, что это дом, сыграло серьезную роль в моем выборе. Хотелось поиграть дома и в таком неплохом турнире.

Саша способен играть как в центре обороны, так и в опорной зоне. Кумиров среди действующих футболистов у него нет:

— Я стараюсь следить за всеми — как действуют, как перемещаются. Из игроков моей позиции выделю Рамоса и ван Дейк.

На основном поле одновременно тренируются сразу несколько групп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверное, в силу возраста мечты у Мисюры более приземленные, чем у предыдущего нашего собеседника:

— В планах у меня — расти как человек. Конечно, хочу добиваться новых высот и как футболист. Тем более, что в академии есть все, чтобы развиваться как профессионал — тренировочный зал, отличные футбольные поля, отличный квалифицированный тренерский штаб. Нужно выкладываться на тренировках, играх, слушать наставников. Все должно получиться.

Тренировки в академии выглядят эффектно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Шуков дает много советов начинающим нападающим Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Из специалистов молодой человек никого особо не выделяет:

— Любой не откажет, всегда подскажет, если будут вопросы. Покажет, как правильно действовать, где ты ошибся, где сыграл неплохо. Дмитрий Шуков у нас больше по атакующим игрокам. Сергей Шишкине — по защитникам. Поэтому мы больше с Сергеем Борисовичем отрабатываем какие-то взаимодействия, перемещения, теории. Но в целом, я никому из тренеров не могут отдать предпочтения. Все они мастера.

Двери в футбол открыты для каждого

Нет любимчиков и у представителей тренерского штаба. Так, Антон Бобер, работающий с 17-летними футболистами, ко всем подопечным относится одинаково.

Антон Бобер начинает свою тренерскую карьеру в академии "КС" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Сложно оценить. Все ребята достойные. Главное — желание тренироваться и выступать за академию. Задача тренеров - уделять внимание тактический и физической подготовкам, — говорит наставник. — Наши игроки на виду. Некоторых приглашают другие клубы, кто-то уже попал в «Крылья-2».

Антон, будучи футболистом, поработал со многими опытными тренерами. В своем новом статусе он на какого-то одного равняться не планирует:

Тренировки проходят в интенсивном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я стараюсь почерпнуть что-то от каждого. Такой собирательный образ. Нельзя сказать, что кто-то дал мне больше, чем другой. Разве что сейчас мне ближе Александр Тарханов, который отлично работал с молодежью.

Попробовать себя в КС-академии может каждый.

— Мы доступны абсолютно для всех желающих. Кроме того, наши скаут постоянно посещают детские соревнования, лучших игроков мы готовы пригласить, — объясняет «КП-Самара» пресс-секретарь учреждения Владислав Кирсанов.

Записать ребенка на просмотр можно по телефону 331-17-57. Все ли получится — зависит только от самих кандидатов.