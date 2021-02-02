Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 февраля 2021: Зиньковский интересен «Витессу»

Антон Зиньковский попал в сферу интересов нескольких клубов из Нидерландов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» крупно обыграли одного из лидеров Российской премьер-лиги, а разговоры об интересе к Антону Зиньковскому не утихают. Очередной выпуск нашей традиционной рубрики, где мы рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 2 февраля 2021.

Разгромили «Сочи»

Гол Антона Заболотного не спас «Сочи» от разгрома в матче с «Крыльями». Контрольный матч самарцев с одним из лидеров РПЛ (южане ушли на зимнюю паузу на четвертом месте) прошел в Белеке и закончился неприличными 4:1. Дубль оформил Иван Сергеев, еще по голу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков.

После финального свистка наставник «Сочи» Владимир Федотов не скупился на похвалы в адрес соперника.

- «Крылья» - команда, которая без пяти минут готова представлять РПЛ. Они демонстрировали великолепную результативность, наверное, лучшую на этом побережье среди всех. В сегодняшнем матче команда подтвердила свое очень хорошее состояние, - цитирует Федотова «Чемпионат».

Зиньковский нужен «Витессу»

Продолжается сериал с переходом Антона Зиньковского. На этот раз все тот же «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что в полузащитнике «Крыльев» заинтересованы несколько нидерландских клубов. При этом один из них «Витесс», который сейчас идет на третьем месте в национальном чемпионате. Представители клуба вышли на связь с представителями игрока.

Кроме того, в Зиньковском все еще заинтересованы «Химки».

Глушенков не перейдет в «Крылья»?

Кстати о «Химках». По сообщению «Спорт-Экспресс», подмосковный клуб собирается арендовать Максима Глушенкова. Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал, что самарцы также рассматривают аренду Глушенкова.

Полузащитник уже покинул расположение «Спартака».

При этом журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале утверждает обратное – в «Химки» Глушенков не перейдет, а «Крылья» - самый вероятный вариант продолжения карьеры.

«Крылья» просматривают нападающего

Тем временем «Крылья» просматривают молодого нападающего. На сборе в Белеке к команде присоединился 21-летний Никита Хлусов. Воспитанник петербургского футбола с 2018 года выступает за «Ленинградец» из ПФЛ.

По данным transfermarkt.ru, в этом сезоне Хлусов отыграл за петербургскую команду 15 матчей, в которых забил четыре гола.