«Нужно выбирать роль, которая выводит из зоны комфорта»: самарец придумал тренажер для создания идей

Алексей Мокеев знает, как стимулировать креативное мышление. Фото: принтскрин видео

Самарец Алексей Мокеев стал победителем регионального конкурса для самозанятых «Я – бренд!». Он представил на суд жюри свою разработку - коммуникативную игру-тренажер «Проектное путешествие», и получил самые высокие оценки. Что это за игра, заем в нее играть, кому и чем она может помочь, выяснила журналист «КП-Самара».

«Надоели одни и те же ошибки»

Сейчас Алексей Мокеев возглавляет старт-ап центр СамГМУ и преподает социальное проектирование. Идея создать деловую настольную игру родилась у него после нескольких сезонов работы экспертом на форуме iВолга.

- Я столкнулся с тем, что студенты в своих проектах из раза в раз делали одни и те же ошибки, мне приходилось объяснять им одни и те же вопросы, - объясняет Алексей. – Поэтому мне пришла идея все автоматизировать через игру. «Проектное путешествие» призвана дать начинающим авторам проектов понимание, что такое проект, из чего он должен состоять, что нужно, чтобы эффективно реализовать проект и, например, поучаствовать с ним в конкурсе грантов.

Играть в настольную игру можно даже в одиночестве – в этом случае человек фактически отвечает на чек-лист вопросов по подготовке проектов. Таких вопросов 80, они размещены на специальных карточках. Если же в игре участвует несколько человек, то они могут выбрать из различных сценариев.

- При командном обсуждении проекта ребята по очереди вытаскивают карточки с вопросами, обсуждают их и записывают ответ на поле игры. Шаблон включает все основные компоненты любого проекта, и в конце игры у участников получается заполненный шаблон, который можно превратить, например, в заявку на конкурс грантов. Вся игра занимает от полутора до двух часов, - объяснил Алексей. – У участников игры разные роли. Причем важно выбрать себе роль, которая будет выводить из зоны комфорта. Например, если вы по жизни привыкли все критиковать, то в игре можете взять роль того, кто ищет сильные стороны проекта.

Хаос стимулирует креатив

Как рассказал Алексей, в отличие от других методик проектирования самарская разработка не имеет четкой и логичной последовательности вопросов. Вопросы вытягиваются из колоды хаотично – обсуждение может начаться с цели проекта, а может – с рабочего пространства для команды.

- Это один из инструментов включения креативности, - объясняет Алексей Мокеев. – Кроме того, креативить участников игры заставляют карточки форс-мажорных ситуаций – например, что конкуренты начали черный пиар против вашего проекта. Таких «форс-мажорных» карточек 17. Если же у вас нет никакой идеи проекта, есть карточки, чтобы помочь придумать ее случайным образом.

Как рассказал Алексей, игра существует уже третий год, и за это время успела завоевать популярность не только в Самарской области, но и за ее пределами.

- В основном интересуются в университетах, в общественных и молодежных организациях, - перечисляет Алексей. – Я отправил свою разработку уже в 15 регионов – Ульяновск, Оренбург, Уфу, Москву, Санкт-Петербург и др. Я сам часто выступаю ведущим. Больше всего мне запомнился случай, когда прямо во время игры у ее участника «с нуля» родился проект создания электронной книги для слепых, которая выводила бы на специальный экран шрифт Брайля. Этот проект потом был презентован на акселераторе «территория возможностей» и дошел до финала. А мои коллеги из Башкортостана уже придумали, как перевести игру в цифровой формат, чтобы играть могли одновременно сотня человек.