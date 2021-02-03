Коронавирус держится у отметки 300 за сутки, ученые придумывают, как можно проводить реабилитацию

В Самарской области придумывают, как можно проводить реабилитацию от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь подросло количество новых заразившихся коронавирусом, которых выявляют ежедневно. Четвертый день подряд фиксируют порядка трехсот случаев. Значительно больше, чем на других территориях, фиксируют в Самаре и Тольятти. Хотя основное внимание медицинской сферы сейчас уделяется коронавирусу, ученые и врачи смотрят и на другие направления. Так, разработан комплекс для восстановления слуха. Учитывая действующие реалии, аппарат приспособят для реабилитации пациентов, болевших коронавирусом.

Стабильно за 300

В Самарской области больше всего случае коронавируса выявляют в Самаре и Тольятти. За последние сутки в автограде 92 новых заболевших, в областной столице – 78.

На остальных территориях значительно меньше заболевших. Помимо Тольятти и Самары больше всего выявили в Новокуйбышевске (14), Волжском районе (12), а также Сызрани и Чапаевске, где по десять. Всего в регионе за сутки 300 новых случаев.

Умерли шесть человек, в том числе, пять женщин в возрасте от 58-ми до 83-х лет и один 77-летний мужчина. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 40 903 человека, из них вылечились 37 599, умерли 830 человек.

Новые способы реабилитации

В Самарской области ученые разрабатывают способы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Наработки помогут и в лечении пациентом с другими заболеваниями. В регионе постепенно начинают планировать работу на период, когда коронавирусу не будет уделяться основное внимание.

Так, ученые Самарского государственного медицинского университета разработали аппаратно-программный комплекс для восстановления слуха, который также может использоваться для пациентов, перенесших коронавирус. Сейчас комплекс проходит клинические испытания с участием пациентов с нарушением слуха.