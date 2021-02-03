Карьера на вырост: как продолжать работать и оставаться хорошей мамой

Многие современные женщины успешно совмещают воспитание детей и работу. Фото: Shutterstock

Потолстею, буду сидеть без денег, потеряю свое место, кому я потом, как специалист, нужна буду? Эти и другие стереотипы в последнее время все чаще разрушают современные женщины-матери, которые успешно совмещают воспитание детей и работу. Некоторые из них заранее продумывали план, как не пробить дыру в бюджете, другие выкручивались «по обстоятельствам». Женщины, у которых получилось совместить карьеру и воспитание детей, рассказали, как у них получается все успевать (или нет) и не чувствовать себя плохой матерью.

Вариант 1: младенца – бабушкам или няням

У Елены отдых в декрете не задался, так что в преддверии рождения второго ребенка она сразу знала: поблажек не будет, и была к этому заранее готова.

- Моя работа связана с продажей продуктов питания: полдня в офисе, потом – разъезды. Почти сразу после рождения первого ребенка, я неофициально вернулась на работу на полдня, но все свои обязанности выполняла из дома. На тот момент ребенок «путал» день с ночью. Так что про сон пришлось почти забыть. Если нужно было уехать – с малышом сидели бабушки. Если бы их не было, наняла бы няню, - вспоминает женщина.

Когда ребенку исполнилось 1,5 года, Елена нашла новую работу – более престижную и денежную. А в преддверии рождения второго ребенка составила план, как не потерять свою должность и даже повысить свой уровень дохода. Она написала заявление на уход в декрет (что предполагает, что работодатель будет платить 40% от зарплаты за последние 2 года). Через пару месяцев после родов написала второе заявление - о выходе на сокращенный рабочий день с сохранением пособия по рождению и уходу за ребенком до 1,5 лет. Таким образом, Елена получала почти полную свою зарплату, плюс декретные.

- В декрете я, можно сказать, вообще не сидела: до двух лет с малышами были бабушки, потом я отдала их в садик. При этом я никогда не считала себя плохой матерью: моя семья была обеспечена всем необходимым, мы могли позволить себе практически все. Плюс все время, свободное от работы – это вечера и выходные – я проводила и провожу со своей семьей: мы вместе гуляем, плаваем в бассейне, ходим на развивашки и так далее. Я хорошая мать и женщина, которая успешно реализовывает себя в карьере, - уверена Елена.

Начиная работать в декрете, обдумайте предел собственных возможностей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вариант 2: работаем онлайн

- Ох, работа – это мой больной вопрос, - признается мама двоих девочек Ирина. Ее старшей дочке 4 года, младшей – почти два. – Моя практика показывает, что, если мамочка хочет работать, у нее обязательно должны быть бабушки или няня, которые смогут посидеть с детьми. Потому что с одним-то ребенком сложно работать, а когда их стало двое, это просто катастрофа. У меня помощников нет, поэтому все сложно.

В первый раз она «вышла из декрета», когда ее старшей дочке исполнилось полгода. Ирина – учитель английского языка. До беременности преподавала в вузе, потом встретила свою любовь, переехала в другой город и там почти сразу забеременела. Сначала работать пыталась репетитором: с дочкой сидел муж, она ездила к ученикам, но вскоре супруг «взбунтовался» и про подработку пришлось забыть. Благо, зарплата второй половинки позволяла не думать о финансах. Вторую попытку выйти из декрета Ирина предприняла в этом году:

- Я помогаю мужу в бизнесе, занимаюсь документооборотом, оплатой счетов и так далее, - объясняет молодая женщина. – Еще я занимаюсь с учениками онлайн, плюс записалась на курсы, чтобы вернуть свой уровень английского – годы в декрете не могли пройти бесследно. Пока что мне сложно, потому что я не ощущаю поддержку от мужа, он не понимает, зачем мне работа.Но это часть моей жизни, и без работы я чувствовала, что деградирую.

Вариант 3: берем ребенка с собой

Ольга по профессии хореограф, плюс уже три года занимается гимнастикой для мышц лица – фейсфитнесом. Для декрета ее умения и навыки оказались незаменимы: они позволили совместить приятное с полезным.

- Работать я начала через 8 месяцев после рождения первого ребенка и через полгода после рождения второго, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» женщина, о которой многие знакомые говорят с восхищением, ведь роды на ее фигуре никак не сказались. – Я очень творческий человек, так что работать начала не потому что нужно, а потому что я этого хотела: мне тяжело без общения, я уверена, что мамам всех возрастов полезны физические нагрузки, плюс в профессии хореографа важно не терять связь с новыми веяниями и быть все время «в теме».

Оба ребенка Ольги всегда «работали» вместе с ней: клиенты были не против, а она всегда подбирала для занятий такое время, когда малыши либо спали, либо занимали себя чем-то сами. В итоге у мамы есть деньги, а дети социализированы.

Если понимаете, что не успеваете, наймите себе няню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вариант 4: готовим вместе!

Подруги Вероники в декрете начали креативить: одна начала на продажу делать ловцы снов, другая – украшения из бисера, третья - шить игрушки. Родив сына, Вероника решила делать то, что ей нравилось больше всего – печь торты.

- Сначала испекла свекрови, потом подруге, выкладывала фоточки в Instagram. А потом сработало сарафанное радио: меня стали рекомендовать знакомым, - рассказывает девушка. – Проблема была в том, чтобы перестать готовить бесплатно и оценить свою готовку в адекватную сумму, иначе все это не имело смысла. Услышав, что торт будет стоить 1,5 тысячи рублей плюс-минус, некоторые знакомые просили скидки, сетовали на нехватку денег, спрашивали, можно ли свои продукты мне принести. Так «отсеялась» часть приятелей, которых мой муж обозвал любителями халявы, когда я объяснила ему, в чем дело.

Второй ошибкой Вероники были рецепты, которые она выкладывала в Instagram – их начали использовать конкуренты. Сейчас она пишет что-то вроде «морковный торт с секретным ингредиентом», и это работает.

- Доход нашей семьи упал в первый год моего декрета примерно вдвое, но сейчас ситуация исправляется, - рассказывает Вероника. – Честно говоря, я уже не хочу возвращаться в магазин, где раньше работала продавцом. Думаю, если и дальше развивать свои странички в соцсетях, то получать я смогу не меньше. Плюс ребенок всегда под присмотром – дочка даже регулярно «помогает» мне на кухне, правда, пока что ее любимое занятие – дегустация.

Помогает сын в работе и Виталии: получает свой набор инструментов и "творит" на полу. При выполнении сложных заказов на помощь приходят бабушка с дедушкой - пока они отвлекают ребенка, его мама готовит:

- Когда я думала над работой в декрете, решила для себя, что это должна быть такая работа, которая будет занимать несколько часов в день и не мешать уделять время ребенку, - признается Виталия. - Интерес к готовке у меня был с детства, это всегда было занятием "для души", я рада, что оно теперь стало моей профессией.

Вариант 5: рискуем начать с нуля

Ирина – в прошлом - шеф-редактор спецприложений «КП-Самара», сейчас - руководитель Самарского клуба рукодельниц и мама двух прекрасных сыновей.

- Рукоделием я занималась всегда, с детства. Долгое время это было хобби. Но в какой-то момент я поняла, что просто устала работать на кого-то, появилось ощущение, что жизнь проходит мимо, и сил ни на что уже нет. Но сама мысль о том, чтобы поменять стабильность, хорошую зарплату и положение в обществе на нечто неопределенное, - пугала, - признается женщина.

Подготовка к рождению второго ребенка придала тот необходимый импульс, который полностью перевернул ее жизнь. Готовясь к декрету, семья накопила «подушку безопасности», которая позволила попробовать нечто новое, не рискуя при этом будущим.

- Мой младший сын в моем бизнесе с нуля, - с улыбкой рассказывает Ирина. – В марте, когда я узнала, что беременна, мы провели первую в городе рукодельную выставку. В животе с ним мы продумывали организацию нашего клуба, а последнюю подпись в его уставе я ставила в роддоме на второй день после родов.

Так и повелось: на все выставки и встречи Ирина ездила с малышом: сначала в дверях появлялась коляска, потом – она. Ее график работы теперь подстраивается под семью, а заработок полностью зависит от приложенных усилий.

- Пандемия, конечно, не очень хорошо повлияла на мой бизнес, - делится Ирина. – Я очень переживала, но мысли о том, чтобы свернуть проект никогда не возникало. Чтобы решить появившиеся проблемы, я пошла на учебу по одной из экономических программ. И знаете, это реально помогает. Я уверена, что смогу и дальше сохранить гармонию в своей жизни: семью и любимое дело.

Прощайте себе собственное несовершенство Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Вы точно не плохая мать»

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог

1. Обдумайте предел собственных возможностей: сколько времени вы можете уделить ребенку, сколько – работе, при этом не забывайте про отдых.

2. Делегируйте полномочия: на работе берите полставки, если у вас свой бизнес, переложите часть своих обязанностей на наемных сотрудников. Помните: быть матерью – это тоже работа.

3. Не бойтесь признаться, что вам нужна помощь: если вы понимаете, что что-то не успеваете, наймите себе помощницу по хозяйству, заказывайте еду в кафе и ресторанах, если не успеваете готовить, клининговую контору, если на уборку нет времени. Обращайтесь к родственникам и друзьям. При необходимости можно нанять няню – в Европе это уже давно востребованная услуга.

4. Прощайте себя и собственное несовершенство: фраза «я плохая мать» часто может говорить о неком психологическом дискомфорте. Если не получается «договориться» с собой, обратитесь к психологу. При избыточном чувстве вины и в ситуации внутреннего конфликта между ролями матери, жены и социальной личности мои коллеги советуют повторять про себя, как мантру, фразы «Я достаточно хорошая мать», «Я делаю столько, сколько мне позволяют время и силы». Верьте в это и помните: ваше душевное равновесие – залог успеха.