Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 3 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают действовать ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом и его последствиями. Во Владимирской области принят областной закон, направленный в первую очередь на поддержку малого и среднего предпринимательства, пострадавшего во время пандемии. Местные власти рассчитывают, что новые меры поддержки помогут бизнесу наверстать упущенное.

В регионе продолжают действовать прежние ограничения, как и почти во всех городах Золотого кольца. Не исключено, что местами некоторые ограничения снимут. Так, в Ярославской области 3 февраля заканчивается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Именно пожилые люди входят в группу риска, среди них больше всего смертельных случаев при заражении. Меньше заразившихся особо не становится, поэтому есть вероятность, что ограничения все-таки продлят.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 823 (+3)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1472 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1584 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8912 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9621 (+103)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8097 (+20)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30