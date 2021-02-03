Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 3 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают действовать ограничения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом и его последствиями. Во Владимирской области принят областной закон, направленный в первую очередь на поддержку малого и среднего предпринимательства, пострадавшего во время пандемии. Местные власти рассчитывают, что новые меры поддержки помогут бизнесу наверстать упущенное.
В регионе продолжают действовать прежние ограничения, как и почти во всех городах Золотого кольца. Не исключено, что местами некоторые ограничения снимут. Так, в Ярославской области 3 февраля заканчивается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Именно пожилые люди входят в группу риска, среди них больше всего смертельных случаев при заражении. Меньше заразившихся особо не становится, поэтому есть вероятность, что ограничения все-таки продлят.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 823 (+3)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1472 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1584 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8912 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9621 (+103)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8097 (+20)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30