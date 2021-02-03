В Самаре подвели итоги "Серебряного лучника" - 2020

"КП-Самара" стала партнером премии в 2021 году

В Самаре подвели итоги Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». В 2020 году на конкурс было представлено 48 проектов. 13 из них признаны лучшими в своих номинациях. Церемония награждения прошла в гибридном формате: в студии ГТРК «Самара» присутствовали члены жюри, партнеры и победители, а зрители могли следить за происходящим в эфире телеканала «Самара 24» или онлайн – на платформе Zoom.

В 2020 году исполнительная дирекция и эксперты премии приняли решение ввести новую номинацию «Антикризисные коммуникации в период пандемии». По понятным причинам она стала одной из самых актуальных. Жюри региональной премии решило в этой номинации присудить победу сразу двум участникам, которые получили наивысшую оценку с минимальным отрывом в количестве баллов. Два проекта были награждены и в номинации «Корпоративные коммуникации», где также развернулась острая конкурентная борьба.

Татьяна Мокшина отметила важность работы победителей конкурса. Фото: Олег Вязанкин

«Эксперты «Лучника» голосуют за проекты онлайн и оценивают работы по пяти критериям по 200-балльной шкале. Такая системагарантирует объективность оценки. Еще один важнейший фактор в оценке – высокая профессиональная экспертиза жюри премии, в состав которого в этом году вошло 22 специалиста в сфере коммуникаций», – приоткрыла секрет работы жюри Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара».

Эксперты «Лучника» голосуют за проекты онлайн и оценивают работы по пяти критериям по 200-балльной шкале

Среди победителей оказались самые известные компании города. В номинации "Антикризисные коммуникации в период пандемии" победил ПАО "Тольяттиазот", за корпоративные коммуникации отметили Сбербанк и РКС-Самара, За развитие и продвижение территорий награду получила компания МТС, социально ответственной назвали компанию "Балтика".

«Серебряный Лучник» – это не просто проекты, события, материалы в СМИ, это реальные дела, которые делаются для жителей области, рассказывают о наших смыслах и воплощают в жизнь наши ценности», – завершила церемонию Татьяна Мокшина, приглашая к участию в премии будущего года.