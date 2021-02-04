Главные события минувшего дня в нашем традиционной дайджесте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области все еще продолжает терроризировать местных жителей. Правительство старается уберечь граждан, усиливая проверки соблюдения масочного режима и поставляя вакцину в регион, однако ежедневно в Самарской области регистрируют больше трехсот заболевших.

Несмотря на то, что в регионе продолжают действовать некоторые ограничения, например, самоизоляция 65+ и запрет на посещение подростками ТЦ, в министерстве здравоохранения региона принято решение о возобновлении плановых госпитализаций детей в дневные и круглосуточные стационары.

Статистика и география распространения

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 301 новый случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших на 3 февраля 2021 года было обнаружено в Тольятти – 98 случаев заражения. За минувшие сутки в Самаре нашли чуть меньше инфицированных – 90 человек.

Большинство из суточных зараженных, 266 человек, узнали о своем вирусном заболевании с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. 35 человек и не подозревали о наличии заболевания, пока не пришли на профосмотр.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 41 204 человека, притом 37 897 из них уже успешно справились с опасным заболеванием.

Однако есть и печальная статистика по коронавирусу в регионе. За минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались еще два человека - 70-летний мужчина, у которого были заболевания сердечно-сосудистой системы, и 82-летняя женщина с онкологическим заболеванием. Всего скончалось 832 жителя Самарской области, у которых подтвердился опасный вирус.

Усиление масочного режима

По распоряжению главы Самары, в городе был усилен контроль за соблюдением обязательного масочного режима. Помимо этого, в Самарской области действуют некоторые коронавирусные ограничения, такие как, самоизоляция для пожилых старше 65 лет и запрет на посещение торговых центром лицами младше 18 лет, без сопровождения взрослых.

Больше вакцины!

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил о новых поставках вакцины от коронавируса в медучреждения Самарской области. В настоящее время прививки делают всем желающим, а не только людям из групп риска. Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону, через интернет или на сайте Госуслуг. На сегодняшний день, вакцину от коронавируса в Самарской области сделали более 8,5 тысяч человек.

Возобновление госпитализаций по графику

Минздрав региона сообщил, что с февраля этого года возобновляются плановые госпитализации для детского населения. Переход к полному восстановлению прежней системы начался еще в ноябре прошлого года и проходил плавно. Сначала вернули профосмотры, а затем начали класть в стационары детей, которым это в первую очередь необходимо.