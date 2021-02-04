Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 4 февраля 2021 года

Коронавирус в городах Золотого кольца на 4 февраля 2021 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в городах Золотого кольца продолжает устанавливать свои правила. Так, до сих пор действуют некоторые ограничения. А в некоторых регионах, например, в Ярославской области, наоборот, снимается ограничение для пожилых людей о самоизоляции.
Несмотря на это, во всех городах продолжают проводить вакцинацию населения от коронавируса. Во Владимирской области продолжают активно прививать учителей. На 4 февраля уже более 1400 сотрудников образования Владимирской области прошли вакцинацию от коронавируса.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 827 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1492 (+20)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1585 (+1)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8934 (+22)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9685 (+64)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8134 (+37)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30