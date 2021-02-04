Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 4 февраля 2021 года

Коронавирус в городах Золотого кольца на 4 февраля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в городах Золотого кольца продолжает устанавливать свои правила. Так, до сих пор действуют некоторые ограничения. А в некоторых регионах, например, в Ярославской области, наоборот, снимается ограничение для пожилых людей о самоизоляции.

Несмотря на это, во всех городах продолжают проводить вакцинацию населения от коронавируса. Во Владимирской области продолжают активно прививать учителей. На 4 февраля уже более 1400 сотрудников образования Владимирской области прошли вакцинацию от коронавируса.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 827 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1492 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1585 (+1)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8934 (+22)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9685 (+64)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8134 (+37)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30