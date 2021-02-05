Льют бетон, поднимают этажи: показываем фото и видео со стройки макрорайона у Амбара

Каждый месяц застройщик планирует возводить по два новых этажа

Напомним, застройку макрорайона «АМГРАД» ведет ООО СЗ «ГлобалВижнДевелопмент». Сейчас застройщик возводит уже второй двухсекционный дом с переменной этажностью в 15 и 24 этажей.

В квартирах первого трехсекционного дома строители уже завершают чистовую отделку. Сдать дом в эксплуатацию планируют в первом квартале этого года. Параллельно по соседству развернулась стройка по возведению второго дома: на площадке круглосуточно и в любую погоду кипит работа, шумит техника и растут ввысь новые этажи.

На опубликованных фото- и видео новой стройки с высоты можно увидеть фасады первого дома и уже благоустроенный закрытый двор.

Каждый месяц застройщик планирует возводить по два новых этажа в каждой секции монолитно-каркасного дома. Это современная технология строительства, которая позволяет возводить дома быстро и при этом - качественно.

На строительной площадке вовсю кипит работа

На строительной площадке вовсю кипит работа: рабочие монтируют арматурные каркасы и сетки для армирования стен и перекрытий, а также устанавливают опалубку под плиту перекрытия. Строительные материалы доставляют на верхние этажи с помощью мощного крана.

Строительные работы ведутся круглые сутки в любую погоду – и в снег, и в мороз.

Строительство нового макрорайона сняли с высоты птичьего полета

Особенное внимание строители новостроек уделяют безопасности и удобству будущих жителей. Поэтому в новом жилом комплексе предусмотрены панорамные лоджии и большие окна, входные группы на уровне земли, сквозные подъезды и парковки за пределами двора.

Цветовые решения комбинированного фасада второго дома останутся по-европейски сдержанными. Однако цветовая гамма будет отличаться от первого дома. В общей сложности застройщик построит во втором доме 315 квартир комфорт – класса. Метраж самарцы смогут выбрать в зависимости от потребностей - от студий в 24 кв.м до 87-метровых семейных трехкомнатных квартир. Старт продаж застройщик обещает объявить уже в ближайшее время.

Строители работают круглосуточно

Важное место занимает благоустройство прилегающей территории. Первый и второй дом объединяет общее пространство. Уже сейчас территория облагорожена и обустроена для прогулок и отдыха. Во дворе установлены беседки, инклюзивный игровой комплекс. Весной здесь появится и спортзал под открытым небом.

Уже сейчас территория облагорожена и обустроена для прогулок и отдыха.

На первых этажах домов будет все необходимое для комфортной жизни - магазины и аптеки, центры детского творчества, салоны красоты, кабинеты врача и т.д. А расположенный рядом ТК «Амбар» с фитнес-центром, ресторанами и кинотеатром полностью обеспечит жильцов нового микрорайона развлекательной инфраструктурой.