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Общество

Льют бетон, поднимают этажи: показываем фото и видео со стройки макрорайона у Амбара

В Самаре засняли растущие ввысь новостройки нового макрорайона «АМГРАД» в Куйбышевском районе
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Каждый месяц застройщик планирует возводить по два новых этажа

Каждый месяц застройщик планирует возводить по два новых этажа

Напомним, застройку макрорайона «АМГРАД» ведет ООО СЗ «ГлобалВижнДевелопмент». Сейчас застройщик возводит уже второй двухсекционный дом с переменной этажностью в 15 и 24 этажей.

В квартирах первого трехсекционного дома строители уже завершают чистовую отделку. Сдать дом в эксплуатацию планируют в первом квартале этого года. Параллельно по соседству развернулась стройка по возведению второго дома: на площадке круглосуточно и в любую погоду кипит работа, шумит техника и растут ввысь новые этажи.

На опубликованных фото- и видео новой стройки с высоты можно увидеть фасады первого дома и уже благоустроенный закрытый двор.

Каждый месяц застройщик планирует возводить по два новых этажа в каждой секции монолитно-каркасного дома. Это современная технология строительства, которая позволяет возводить дома быстро и при этом - качественно.

На строительной площадке вовсю кипит работа

На строительной площадке вовсю кипит работа

На строительной площадке вовсю кипит работа: рабочие монтируют арматурные каркасы и сетки для армирования стен и перекрытий, а также устанавливают опалубку под плиту перекрытия. Строительные материалы доставляют на верхние этажи с помощью мощного крана.

Строительные работы ведутся круглые сутки в любую погоду – и в снег, и в мороз.

Строительство нового макрорайона сняли с высоты птичьего полета

Строительство нового макрорайона сняли с высоты птичьего полета

Особенное внимание строители новостроек уделяют безопасности и удобству будущих жителей. Поэтому в новом жилом комплексе предусмотрены панорамные лоджии и большие окна, входные группы на уровне земли, сквозные подъезды и парковки за пределами двора.

Цветовые решения комбинированного фасада второго дома останутся по-европейски сдержанными. Однако цветовая гамма будет отличаться от первого дома. В общей сложности застройщик построит во втором доме 315 квартир комфорт – класса. Метраж самарцы смогут выбрать в зависимости от потребностей - от студий в 24 кв.м до 87-метровых семейных трехкомнатных квартир. Старт продаж застройщик обещает объявить уже в ближайшее время.

Строители работают круглосуточно

Строители работают круглосуточно

Важное место занимает благоустройство прилегающей территории. Первый и второй дом объединяет общее пространство. Уже сейчас территория облагорожена и обустроена для прогулок и отдыха. Во дворе установлены беседки, инклюзивный игровой комплекс. Весной здесь появится и спортзал под открытым небом.

Уже сейчас территория облагорожена и обустроена для прогулок и отдыха.

Уже сейчас территория облагорожена и обустроена для прогулок и отдыха.

На первых этажах домов будет все необходимое для комфортной жизни - магазины и аптеки, центры детского творчества, салоны красоты, кабинеты врача и т.д. А расположенный рядом ТК «Амбар» с фитнес-центром, ресторанами и кинотеатром полностью обеспечит жильцов нового микрорайона развлекательной инфраструктурой.

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