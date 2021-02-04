«Болезнь подарила новую жизнь». Как в России помогают пациентам с раком

Как в Самаре помогают людям с онкологией

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Онкология – вторая самая распространенная причина смертности в мире после сердечно-сосудистых патологий. Каждые 20 минут в России ставят страшный диагноз - рак крови. Судьбы людей, столкнувшихся с этим, - это истории борьбы, силы духа, мужества и жажды жизни. Для многих пересадка костного мозга – единственный шанс на спасение. И, несмотря на все ограничения пандемии, находятся герои, готовые стать донорами и спасти незнакомого человека.

Как болезнь подарила новую жизнь

Молодой предприниматель из Самары Андрей Воробьев открыто говорит о своей болезни: «Год назад я должен был умереть, но я делаю всё, чтобы выжить. Болезнь подарила мне новую жизнь, любимую жену и любимое дело».

Перспективный, активный, ищущий свое место, постоянно пробующий что-то новое. Таким Андрея настиг рак - подкрался незаметно и огорошил здорового 25-летнего парня, который и не лечился никогда. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба, и изменил всю жизнь. Это было начало очень трудного пути, никто не давал гарантий, не делал прогнозов.

Больницы, 4 курса агрессивной химиотерапии, рецидивы, реанимация, прием экспериментальных препаратов. Несколько раз Андрей был в критическом состоянии… Страшные испытания он переносил стойко и верил, что должен выжить. А жить было ради кого – ради мамы и ради любимой женщины. Именно в это сложное время он встретил свою любовь. Подруга детства Иветта узнала о его болезни и поддержала парня, а потом стала супругой и верным партнером.

Врачи сделали пересадку костного мозга, когда он был уже в тяжелом состоянии, «химия» не помогала после рецидива, который мог стать последним. Донором стала мама. Андрей признается: болезнь пока не побеждена, но трансплантация костного мозга продлила жизнь.

«Врачи стали для меня родителями, я им доверяю всецело, я видел, как мой лечащий доктор не спал сутками, изучал материалы, искал выход, как мне помочь. Они меня буквально вытащили – помогли их знания, золотые руки, напористость, и мне стало легче», - уверен наш герой.

Вот уже год он восстанавливается и находит в себе силы, чтобы помогать другим. Андрей Воробьев создал общественную организацию поддержки пациентов с лейкозом - находить нужную информацию, врачей, юристов, благотворительные фонды.

«Я хочу, чтобы люди, столкнувшись с диагнозом «лейкоз», осознали: это не приговор, а хроническое заболевание, с которым нужно жить! Только после того, как я заболел, я начал жить! Не относитесь к болезни как к безысходности. Не ставьте знак равенства между раком и смертью. Нельзя унывать, опускать руки, жизнь не заканчивается. Не бойтесь врачей, доверяйте им и сами разбирайтесь, как вас лечат», - уверен Андрей Воробьев.

Наука – на благо пациентов

На лечение онкозаболеваний направлены усилия ученых и врачей всего мира. Так, о пересадке клеток при тяжелых патологиях крови заговорили еще в конце XIX века. И только в 1959 году французский онколог Жорж Мате выполнил первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора 5 югославским атомщикам, пострадавшим при аварии в Институте ядерных наук под Белградом. 4 из 5 пациентов выжили. А первая успешная пересадка состоялась в 1968 году в госпитале Миннеаполиса (США) - больному апластической анемией ребенку.

С тех пор операции по пересадке костного мозга очень действенно используют при лечении сложных и до сегодняшнего дня смертельных заболеваний. И в разных странах мира, в том числе в России создают и пополняют регистры неродственных доноров костного мозга – добровольцев, чьи клетки могут подойти тяжелобольному человеку. Среди родственников найти донора получается лишь в 15-20% случаев. Поэтому регистры помогают разыскать среди совершенно посторонних людей “генетических близнецов”, чьи наборы генов бы совпали. Шансов на такое совпадение - 1 на 10 тысяч. И чем больше добровольцев вступают в регистры, тем выше шанс спасти человека.

Если за рубежом эта тема активно развивается, например, в регистрах Германии – около 10 млн. человек, то в России мы только в начале пути. В Российских регистрах примерно 150 тысяч человек. А нужно в 5 раз больше! С 2013 года Русфонд формирует Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. И в силу того, что для нашей страны эта тема молодая, вокруг нее много страшилок и мифов.

Медики настаивают: не стоит пугать себя непроверенной информацией из Интернета, лучше прочитать в проверенных источниках. А, если вас пригласили стать донором, задайте все интересующие вопросы докторам.

- Хочу успокоить тех, кто опасается последствий для здоровья при донорстве костного мозга. Перед самой процедурой проводится серьезное медицинское обследование, врачи проверяют, нет ли противопоказаний. Если есть малейшие отклонения от нормы, до донации не допустят – в ущерб донору проводить забор клеток не будут. Самое главное – не навредить ему! - объясняет Алена Егорова, врач-трансфузиолог, зав.отделом станции переливания крови Калининградской области, которая недавно сама стала донором костного мозга.

Подвиг или норма?

Истории доноров – очень важная страница в лечении онкологических заболеваний. Это самоотверженные люди, готовые бросить всё и ехать в другой город, проходить обследование и отдать свои клетки. Добровольно и безвозмездно. Цель одна – спасти человека с диагнозом «рак». Причем незнакомого – доноры могут узнать, кому же они помогли, только через два года после успешной трансплантации костного мозга.

«Когда в 2018-м мне позвонили из Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова в Санкт-Петербурге и сказали, что мои клетки подошли тяжелобольному человеку, я не сомневалась – надо ехать!» – рассказала молодая мама из Калининграда Александра Стойко. – «Да, родственники и знакомые с опасением отнеслись к этой затее - боялись, вдруг это плохо скажется на моем здоровье. Мой папа в 2016 году умер от рака легких. И пусть в нашем случае врачам помочь не удалось, но я попытаюсь спасти другого человека».

После процедуры прошло два года, Александре сказали, пересадка прошла успешно, реципиент восстанавливается, и, возможно, скоро она сможет узнать, кому она помогла, или даже встретиться.

«Я очень этого жду, хочу познакомиться, общаться. Для меня это член семьи! И главное – с ним всё в порядке. Страшно, если вдруг что-то пошло не так», - говорит донор. - «Мне очень хочется, чтобы люди не воспринимали донорство как героический поступок. Это должно стать нормой: если ты можешь помочь, помоги. Пусть моему примеру последуют другие. Идите и сами сдайте кровь, без страха и сомнений».

К слову, о последствиях процедуры. Ни у Алены, ни у Александры никаких осложнений после забора клеток не было. Важный факт – обе наши героини через полгода после того, как стали донорами костного мозга, узнали, что будут мамами. Вот такая награда за спасение жизни!

Справка

Чтобы войти в регистр потенциальных доноров, нужно сдать всего 9 мл крови на типирование. Сделать это можно в любом медицинском офисе «Инвитро» в вашем городе. Потенциальным донором костного мозга может стать любой взрослый человек с 18 до 45 лет без противопоказаний по здоровью весом более 50 кг.

По всей стране проходят донорские акции, просветительские мероприятия, лекции. Волонтеры в разных регионах, от Поволжья до Урала в свободное от работы время организуют акции и рассказывают, что такое донорство костного мозга и почему так важно расширять донорскую базу.

Подробнее - https://sbor.rdkm.ru/.