Готовы к труду и обороне: 20 тольяттинских химиков получили золотые значки

Химики подтвердили: к труду и обороне готовы! Фото: КуйбышевАзот.

На тольяттинском промышленном гиганте сильны спортивные традиции. С удовольствием заводчане поддержали еще одну, «хорошо забытую старую» традицию советских времен. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» не так давно возродился, но уже набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. Свои заслуженные золотые значки ГТО получили уже 20 сотрудников КуйбышевАзота. Чтобы их заслужить, нужно по высшему разряду сдать все нормы, а это не так-то просто. Нормативы для мужчин и женщин, разных возрастных групп свои, и с наскоку их не выполнишь – полноценная сдача требует серьезной, регулярной подготовки. Тут и обязательные испытания – бег, подтягивания, рывки гири, - и по выбору – лыжи и плавание, кроссы и стрельба, метание спортивных снарядов и прыжки в длину.

Плавание — не обязательное испытание, зато зрелищное. Фото: КуйбышевАзот.

Для занятий химикам созданы все условия: на заводе имеются собственные тренажерный и спортивно-игровой залы, сотрудники посещают секции по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею. Поддерживать хорошую физическую форму помогает и корпоративная спартакиада, где тренируются не только сила и выносливость, но и командная сплоченность, азарт, соревновательный дух. Сдача норм ГТО происходит на базе тольяттинского Центра физкультуры и спорта, аккредитованном для проведения тестирования. Сюда тольяттинцы, в том числе и сотрудники КуйбышевАзота, приезжают согласно графику, в котором расписаны городские районы и спортивные дисциплины.

Чтобы получить золотые значки ГТО, нужно серьезно тренироваться. Фото: КуйбышевАзот.

Сейчас полным ходом идет прием заявок на 2021 год, так что количество обладателей золотых значков среди заводчан будет только расти. Мимо объявлений о наборе участников движения «Готов к труду и обороне!» не пройдешь. Они публикуются в заводской газете, группах предприятия в соцсетях, уходят в коллектив через председателей цеховых комитетов. И, хотя основная масса желающих проверить свои силы химиков – это молодые люди (20-29 лет) и сотрудники в расцвете сил (30-39 лет), есть среди обладателей золотых значков и представители советского поколения (50-59 лет). Потому что любви к спорту все возрасты покорны!