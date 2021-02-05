Как пройдет День российской науки в экономическом университете

Часть мероприятий Дня науки в СГЭУ будет проходить в игровой форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля СГЭУ с традиционным для себя размахом отметит День российской науки. Среди праздничных мероприятий - мастер-класс, международный телемост, экономическая игра, онлайн-квиз и многое другое.

В этом году тональность Дня российской науки в СГЭУ отчасти задаст празднование 90-летия университета. Можно заметить, что запланированные мероприятия во много подводят итоги деятельности и намечают векторы дальнейшего развития. Но начнется праздник в неформальном ключе - в 8.30 в одной из аудиторий будет дан старт деловой игре «Деньги: считаем и учитываем». В игровой форме она познакомит студентов с ключевыми экономическими вопросами. Последующие события будут проходить параллельно, причем в онлайн и оффлайн.

Одна из задач праздника — показать молодым людям, что заниматься наукой интересно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как обычно, СГЭУ использует День российской науки, чтобы помочь студентам избавиться от стереотипов, связанных с научной деятельностью. Показать ее увлекательные стороны и стимулировать молодых людей заниматься исследованиями и проектами. Эту задачу возьмут на себя доклад “Старт в науку” и онлайн-квиз “История науки в лицах”. Кстати, последний готовят в Сызрани студенты филиала СГЭУ, а также местного политехнического и медико-гуманитарного колледжей.

Другие события праздничного дня подведут итоги научной деятельности университета за последний год - он для вуза получился особенно насыщенным. Центральным из них станет презентация достижений “Университетская наука и ее инновационный потенциал”. В ходе нее научно-педагогические работники и руководители научных подразделений расскажут о свежих идеях, привезенных с конференции в Венгрии в конце 2019-го, о недавно разработанных в СГЭУ и принятых к осуществлению стратегиях социально-экономического развития Ставропольского района области и города Отрадный, о Smart CityZens - совместном проекте с партнерами из Швейцарии. Можно сказать, презентация покажет, как экономические науки меняют жизнь в локальном и глобальном масштабе в наши дни.

Труды прошлого будут представлены на выставке «Наука в СГЭУ - через призму 90-летия». А Римеровские чтения, третьи по счету, познакомят участников как с достижениями выдающихся ученых университета, так и с работами студентов. Они будут проходить онлайн, на платформе Teams.

Во время международного телемоста студенты смогут сравнить экономическое развитие отдельных регионов России и Республики Беларусь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный размах Дню науки сообщит еще и телемост - С 11 до 13 в Точке кипения СГЭУ будут обсуждать экономические проблемы развития отдельных регионов России и Республики Беларусь. С помощью Zoom на связь выйдут студенты Барановичского Государственного университета. Наконец, не обойдется и без сугубо прикладной информации для студентов - отдельный мастер-класс будет посвящен подготовке статей для публикации в высокорейтинговых международных журналах.

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина отмечает, что за последние годы университет упрочил или улучшил свои позиции в ряде профессиональных рейтингов. Он вошел в сотню лучших вузов России по данным ARES-2020, попал в престижный международный рейтинг агентства Quacquarelli Symonds, поднялся на девятое место в федеральном списке востребованности вузов сферы управления. Это было бы невозможно без интенсивной и эффективной научной деятельности, представляющей интерес в том числе в глобальном масштабе. И в День российской науки СГЭУ не только находит заслуженные поводы гордиться собой, но и мотивацию к дальнейшему наращиванию темпов развития по этому направлению.