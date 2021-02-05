Маньяка с собакой и электрошокером, насиловавшего самарских девушек, посадили на 6,5 лет

Илья Дмитриев попадает в колонию уже не в первый раз Фото: СОЦСЕТИ

Человек со странной походкой

В Самаре вынесли приговор 34-летнему Илье Дмитриеву. Его признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство. Жертвами стали две местные жительницы. Теперь они могут спать спокойно — ближайшие годы их обидчик проведет в изоляции от общества.

Как сообщали журналисты «КП-Самара» ранее, утром 20 января 2019 года на проспекте Карла Маркса неизвестный схватил 32-летнюю Татьяну П., которая шла на работу в аптеку, затащил ее за гаражи и с применением электрошокера изнасиловал.

Злодей скрылся, но попал на камеры наружного наблюдения. Оперативники «довели» его почти до железнодорожного вокзала, но не поймали. Они запомнили лишь странную походку преступника.

27 сентября 2019-го человек с похожим шагом совершает еще одно нападение на девушку. На этот раз все происходит в 6 часов утра. Подозрительный тип с собакой внезапно начал преследовать 19-летнюю студентку медицинского колледжа Ангелину на улице Братьев Коростелевых.

— Он ударил ее ножом в грудь и сбежал. Потерпевшую доставили в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь, — объясняют правоохранители.

Нападал на девушек и раньше

Благодаря информации от очевидцев сыщики в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого. Им оказался автомеханик Илья Дмитриев.

Собаку преступника передали его родственникам Фото: СОЦСЕТИ

— Он уже сидел за изнасилования. Потом вышел и сел за разбойные нападения на женщин. Возникает вопрос: почему его не поймали раньше? После случая на Карла Маркса? Ведь в базах данных силовых структур должны храниться биологические следы фигурантов таких дел? Почему-то в этом деле таковых не нашлось. Во всех случаях он вел себя странно, как маньяк, — делился с «Комсомолкой» собственный источник.

Дело Ильи рассматривали в Железнодорожном суде. В окончательном обвинении ему вменили изнасилование и умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений.

— Приговором суда Дмитриеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК России по региону.

Пока неизвестно, будут ли фигурант или сторона обвинения обжаловать такой вердикт.

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