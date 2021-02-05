Коронавирус в Самарской области, последние новости на 5 февраля 2021 года

Вакцинирование становится все более массовым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Самарской области заболели коронавирусом 300 человек. В последнюю неделю число заболевших колебалось около 300 - и это небольшой рост по сравнению с прошлым периодом. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 5 февраля 2021 года - что происходит в регионе и что стоит знать.

Среди 300 заболевших - 98 в Самаре, 93 в Тольятти, 12 больных в Чапаевске, 11 в Волжском районе. В Сызранском районе 10 больных, в Кинель-Черкасском - 9. Здесь приступили к вакцинации, чтобы исправить ситуацию - в районе коронавирусом болеют слишком часто.

В регион поступили еще 29 тысяч порций вакцины - ее уже распределили по прививочным пунктам по всем муниципальным районам. Даже в небольших селах уже началась почти массовая вакцинация - на прививку в первую очередь приглашают представителей группы риска.

Кстати, о пользе прививки рассказал самарцам дрессировщик Эдгар Запашный, он отметил, что сам уже получил вакцину.

- Это пока первая прививка, вторая еще предстоит. Перенес ее очень хорошо, - отметил Запашный.

Также прививочный кабинет работает на одном из крупнейших предприятий области - на АВТОВАЗе.

Напомним, что сейчас записаться на вакцинацию может любой житель региона. Есть несколько способов - через единую электронную регистратуру региона https://er.mz63.ru/, а также на портале Госуслуг в разделе "Вакцинация от COVID-19". Всех желающих записывают в очередь и потом приглашают на прививку, когда вакцина появляется. До конца февраля в регион поступит несколько десятков тысяч порций препарата.

В Самаре сделать прививку можно в поликлинике №1 на Тополей, 12, и на Маршала Устинова, 10, в горбольнице №6 - на ул. Советской Армии, 56, в больнице №10 на ул. Медицинской, 4, поликлиника №14 на Ново-Садовой, 311, МСЧ №2 на Физкультурной, 33 и Свободы 77, в клинической больницу №2 на Чапаевской, 165 и в поликлинике №10 на Ново-Вокзальной, 11.

В Самарской области намерены провести выставку социальных плакатов, которые нарисовали дети. Они посвящены борьбе с коронавирусом.