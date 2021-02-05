Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 5 февраля 2021 года

Вирус понемногу сдает свои позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца остается в пределах нормы. Рассказываем последние новости о заболевании на 5 февраля 2021 года.

В Ярославской области заведениям общественного питания разрешено организовывать и проводить мероприятия численностью более 10 человек, детям до 14 лет разрешено находиться в ТЦ без сопровождения родителей, постепенно возобновляется оказание плановой медицинской помощи в ряде медицинских учреждений. Прием пациентов вновь начинают физиотерапевтические кабинеты, отделения и поликлиники

В Костромской области снижается заболеваемость коронавирусом. Ежедневный показатель заболеваемости в Костромской области на 27% ниже, чем по стране, а ежедневный темп прироста заболевших меньше общероссийского на 30%. Избежать роста заболеваемости удалось, в том числе, благодаря соблюдению гражданами мер противоэпидемической дисциплины в новогодние праздник

К марту в Ивановской области ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Его прогнозируют вместе с ежегодным ростом респираторных заболеваний. Специалисты полагают, что COVID-19 проявит себя схожим образом.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 829 (+2)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1510 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1600 (+15)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8959 (+25)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9747 (+62)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8158 (+24)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30