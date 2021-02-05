Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 5 февраля 2021 года

Вирус понемногу сдает свои позиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца остается в пределах нормы. Рассказываем последние новости о заболевании на 5 февраля 2021 года.
В Ярославской области заведениям общественного питания разрешено организовывать и проводить мероприятия численностью более 10 человек, детям до 14 лет разрешено находиться в ТЦ без сопровождения родителей, постепенно возобновляется оказание плановой медицинской помощи в ряде медицинских учреждений. Прием пациентов вновь начинают физиотерапевтические кабинеты, отделения и поликлиники
В Костромской области снижается заболеваемость коронавирусом. Ежедневный показатель заболеваемости в Костромской области на 27% ниже, чем по стране, а ежедневный темп прироста заболевших меньше общероссийского на 30%. Избежать роста заболеваемости удалось, в том числе, благодаря соблюдению гражданами мер противоэпидемической дисциплины в новогодние праздник
К марту в Ивановской области ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Его прогнозируют вместе с ежегодным ростом респираторных заболеваний. Специалисты полагают, что COVID-19 проявит себя схожим образом.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 829 (+2)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1510 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1600 (+15)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8959 (+25)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9747 (+62)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8158 (+24)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30