Крылья Советов — Кайрат 6 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершают второй сбор двумя контрольными матчами. Первый пройдет уже сегодня, 6 февраля, на стадионе «Глория Спортс Арена». Соперник – чемпион Казахстана «Кайрат» из Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по самарскому времени.

Для самарцев это уже шестой матч на сборах в турецком Белеке. В пяти из них подопечные Игоря Осинькина добились побед, причем забивали всегда 4+ мячей в каждом. Только одна игра из пяти завершилась вничью – сладить с «Крыльями» смог словенский «Целе» Иржи Ярошика.

В прошлом контрольном матче «КС» крупно обыграли представителя РПЛ «Сочи» 4:1. Дублем отметился лучший бомбардир самарцев этого сезона Иван Сергеев, еще по голу на свой счет записали Владислав Тюрин и Юрий Горшков.

«Кайрат» совсем недавно – 4 февраля – проводил товарищеский матч с еще одной российской командой - «Динамо». И уступил москвичам 0:2.

Среди всех игроков «Кайрата» отдельного внимания заслуживает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Бразилец провел в России около 10 лет, трижды становился чемпионом страны, шесть раз – обладателем Кубка и брал с «армейцами» Кубок УЕФА.

После матча с «Кайратом» «Крылья» сыграют еще одну товарищескую игру – с черногорской «Будучностью» 7 февраля. Дальше самарцы прилетят в Россию, а потом вернутся в Турцию, чтобы провести еще один сбор и сыграть четыре-пять контрольных матчей.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Кайрат 6 февраля 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.