«Жучки» есть, а преступления нет? Дело о недоливе нефти в Самарской области будут рассматривать в третий раз

Следователи считают, что хитроумное оборудование на АЗС позволяло экономить и продавать "на сторону" часть топлива Фото: Архив "КП"

Почти 5 лет судебных разбирательств закончились оправдательным приговором. Громкое дело об установке шпионского оборудования на автозаправках Самарской области уже во второй раз заканчивается ничем: районный суд пришел к выводу, что подсудимые преступления не совершали. Вот только оправдали не всех. Как и почему такое возможно?

С чего все начиналось

Скандал с недоливом нефти разразился в 2013 году. Проверка ФСБ показала, что на множестве АЗС по всей России установлено специальное оборудование, которое позволяет обманывать счетчики и водителей: чудо-программа позволяла «сэкономить» 3,5 – 7% от общего числа проданного, которые впоследствии продавались «на сторону».

Изначально следствие говорило, что нарушения выявлены в нескольких регионах страны, но в рамках уголовного дела в итоге фигурировали менее десятка автозаправок, причем все – из Самарской области. Под подозрение по итогам расследования попали 6 человек, в том числе экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО «Самаранефтепродукт» Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО «Самара-Терминал» Константин Салко, территориальный управляющий отдела розничных продаж ОАО «Самаранефтепродукт» Алексей Кукушкин и руководители автозаправок Игорь Петрушин, Ольга Клиентова и Владимир Чуфистов.

Первым под суд пошел Кукушкин – 19 апреля 2016 года его признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорили его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Дело рассмотрели всего за 2 заседания в особом порядке, потому что подсудимый полностью признавал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против своих предполагаемых сообщников.

Предполагалось, что показания Кукушкина и его обвинительный приговор лягут в основу уголовного дела в отношении остальных фигурантов. «Основное» уголовное дело в суд передали в 2016 году, но его рассмотрение сразу не задалось.

Первый блин комом

Первое открытое заседание по делу о недоливе нефти в Октябрьском районном суде Самары состоялось 18 августа 2016 года. На стол к судье поместилась лишь малая часть материалов – уголовное дело к тому времени насчитывало 86 томов. Из 700 потерпевших на заседание не явился никто, обвинительное заключение оглашали в присутствии 5 подсудимых, их защитников, гособвинителя и СМИ.

Из подсудимых на тот момент вину признавал только Владимир Чуфистов, остальные с уверенностью говорили: дело шито белыми нитками и «развалится» само собой. Адвокаты обещали уделить особое внимание экспертизам, которые, по их мнению, неверно оценили ущерб, да и вообще были проведены сомнительными специалистами.

По версии следствия, некто установил на АЗС некое программное обеспечение, которое по сигналу с брелока оператора или кассира включалось и показывало покупателю несколько завышенный объем топлива: то есть, допустим, он оплатил 50 литров, счетчик показывает, что 50 литров ему и залили, а по факту – чуть меньше. При проверке «жучки» также по сигналу отключались, так что их существование долго оставалось тайной.

Суд разбирался в этом деле полгода, а потом… вернул его на дорасследование. Дело в том, что в длинном списке потерпевших фигурировали не только коммерческие структуры, школы, вузы, банки, но и… прокуратура Самарской области.

Суд пришел к выводу, что структура, которая сама пострадала от предполагаемого мошенничества, не имела права утверждать обвинительное заключение по этому делу.

Так в январе 2017 года дело вернули следователям, а те передали все материалы в Ульяновскую область – именно прокуратура соседнего региона в итоге утверждала обвинительное заключение поддерживала гособвинение в суде, когда дело начали рассматривать с самого начала ровно через год – в январе 2018-го.

Второй провал

Октябрьский районный суд без малого три года пытался разобраться: действительно ли на АЗС в Самарской области были хитроумные жучки, если они были, то кто их установил, и кому это было выгодно. В декабре 2020 года был сделан неожиданный вывод: в действиях подсудимых отсутствует состав преступления. Правда, решением суда оправданы были четверо и пяти подсудимых. Владимир Чуфистов, который серьезно болен (у него диагностировано онкологическое заболевание) все еще остается под подозрением.

- Производство по уголовному делу Чуфистова было приостановлено до его выздоровления 16 марта 2018 года. 12 ноября 2020 года материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, а уголовное дело переведено по факту мошенничества передано на рассмотрение другому судье, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Октябрьском районном суде Самары.

Однако это еще не конец истории. В суд уже поступило как минимум 6 апелляционных жалоб на приговор. Вскоре все материалы дела передадут в Самарский областной суд, и решать вопрос о справедливости, законности и обоснованности приговор будут уже там.

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