«Возимся в ледяной воде с ноября»: жители многоэтажки на Ново-Садовой третий месяц остаются без газа

Жилой дом на ул. Ново-Садовой, 289 отключили от газоснабжения после того, как в одной из квартир произошел несчастный случай Фото: Александра БУДАЕВА

Третий месяц в Самаре 63 семьи живут без горячей воды в доме, где ранее были все коммунальные удобства.

Все дело в том, что в ноябре в доме № 289 на ул. Ново-Садовой произошло ЧП: из-за угарного газа едва не погибла семья. Людей удалось спасти, а вот их соседям пришлось несладко. Сначала специалисты обследовали подъезд, потом весь дом, после чего многоэтажку отключили от газа. Выяснилось, что дом был построен таким образом, что один дымоход обслуживает две квартиры, что не соответствует современным строительным нормам. Так, в разгар зимних морозов люди остались без горячей воды и газа в плитах, то есть даже без возможности вскипятить воду и приготовить еду.

Народ взбунтовался, обратился за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну, после чего 15 января во дворе дома прошло выездное совещание с участием самого депутата, прокуратуры, а также представителей администрации Октябрьского района, местной управляющей компании и СВГК.

Выяснилось, что дом отключили от газа, потому что не все жители дали доступ в квартиры для отключения колонок. Проблему частично решили. С 15 по 17 января в доме отключили все колонки (которые давали людям горячую воду), но включили газовые плиты. После этого управляющая компания должна была нанять нового подрядчика для обследования дымоходов и их безопасности.

- С тех пор прошло три недели, а мы до сих пор возимся в ледяной воде, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» жительница этого дома Елена. – В январе сотрудники СВГК подключили колонки в те квартиры, которые ранее обустроили себе обособленные дымоходы, это всего 16 семей. Остальные – с одним дымоходом на две квартиры – до сих пор греют кастрюли да ведра на плите, чтобы помыться.

В январе жители дома обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну Фото: Александра БУДАЕВА

Устав ждать помощи «сверху», жильцы попытались решить проблему своими силами: они наняли ООО «Импульс Поволжья» для проведения независимой экспертизы, контора согласилась обследовать дымоходы и вентиляционные каналы всего за 250 рублей с квартиры. Люди заплатили деньги, затаили дыхание в ожидании чуда… но его не произошло. Без объяснения причин контора вернула деньги и какие-либо заключения давать отказалась.

- Мы в курсе этой ситуации, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор УК «ПЖРТ Октябрьского района» Александр Репин. – Мы даже хотели заключить с этой организацией договор, запросили у них коммерческое предложение, но ответа не получили: в устной форме нам заявили, что у них нет необходимых лицензий. Так это или нет, не берусь утверждать достоверно.

Управляющая компания нашла другого подрядчика – «Ассоциацию судебных экспертов», договор с ними заключили 19 января, в течение 20 дней они должны были провести необходимые исследования и выдать свое заключение, благодаря которому в квартиры людей мог бы вернуться газ. Но чуда вновь не произошло.

- Компания запросила у нас строительную документацию по дому, которой у нас не оказалось, - объяснил Александр Репин. – Мы направили запросы, но ответов пока нет. Сегодня на совещании в прокуратуре мы попросили помощи, но как быстро удастся получить необходимые бумаги, пока не ясно.

Тем временем эксперты опасаются давать заключение о том, что один дымоход на 2 квартиры безопасен. Они ссылаются в том числе на то, что в некоторых квартирах сделана перепланировка: установлены вытяжки на кухнях и в ванных, кое-где колонки перенесены в другое место. Все это повлияло на циркуляцию воздуха.

При самом плохом сценарии развития событий, как признает Александр Репин, на дом придется делать новый проект с учетом всех перепланировок. Но за чей счет, с чьей помощью и за какой срок – на данный момент даже предположить сложно.

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Неделю назад жилой дом на ул. Ново-Садовой, 289 отключили от газоснабжения после того, как в одной из квартир произошел несчастный случай (подробности)