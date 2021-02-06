Коронавирус в Самарской области, последние новости на 6 февраля 2021 года: домашних пациентов проверяют

В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова в регионе обнаружили более трехсот граждан с covid-19. В то же время активно продолжается вакцинация населения. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 февраля 2021 года.

Статистика

5 февраля стало известно, что в губернии еще 303 человека заразились коронавирусной инфекцией. Большинство заразившихся обнаружили в Самаре — 101 местный житель. В Тольятти 98 новых пациентов. В Чапаевске — 11, столько же — в Кинельском районе. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших.

267 граждан, у которых за минувший день выявили опасный вирус, были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 36 новых пациентов не догадывались о наличии заболевания пока не прошли профосмотр.

Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 41 807 случаев коронавируса. Скончались 838 инфицированных, в том числе трое за минувшие сутки. Среди них две женщины — 69 и 79 лет, а также мужчина 68 лет. У всех жертв были сопутствующие заболевания.

38 502 пациента успешно справились с опасным вирусным заболеванием, 301 из них завершили лечение за прошедший день.

Заболевших контролируют

Те, кто подцепил опасный недуг и лечатся в амбулаторных условиях, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Таким пациентам нельзя покидать свои дома до тех пор, пока они не получат справку об отсутствии инфекции. Подобных заболевших активно проверяют соответствующие органы. В случае выявления нарушений, к тем, кто их совершил, будут применены административные санкции.

Подобный рейд недавно прошел в микрорайоне «Промышленный 25», где на данный момент из 2600 проживающих, 22 болеют коронавирусом и лечатся дома. По словам местных чиновников, в основном там болеют взрослые люди, которые ответственно относятся к режиму самоизоляции и без пререканий выполняют все предписания врачей.

— Контроль амбулаторных больных начали проводить в ежедневном режиме с апреля 2020 года. На сегодняшний день есть тенденция к снижению количества заболевших. Если в конце декабря в Промышленном районе на контроле было порядка 700 инфицированных, сейчас в 3 раза меньше, — говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации района Оксана Иванова.

К сожалению, не все исполняют требования Роспотребнадзора. С начала октября прошлого года в полицию были переданы 5 административных дел на нарушителей самоизоляции во время амбулаторного лечения в Промышленном районе. Им грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Добавим, что активно продолжается вакцинация населения. О том, как сделать прививку, можно узнать через Единую электронную регистратуру Самарской области или по номерам горячей линии (номера телефонов: 122, 8 800 302-21-63).