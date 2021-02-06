Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 6 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца проходит активная вакцинация населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с covid-19 на одном из самых популярных туристических маршрутах нашей страны меняется в лучшую сторону. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 февраля 2021 года.

Так, во Владимирской области до 21 февраля 2021 года продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Исключение составляют те, кто прошел вакцинацию или имеет справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.

Прививочная кампания сейчас активно проводится во всех региона. Специалисты замечают, что она дает плоды, и опасная зараза идет на спад.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 834 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1528 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1617 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8977 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9820 (+73)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8190 (+32)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30