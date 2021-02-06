Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 6 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца проходит активная вакцинация населения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с covid-19 на одном из самых популярных туристических маршрутах нашей страны меняется в лучшую сторону. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 февраля 2021 года.
Так, во Владимирской области до 21 февраля 2021 года продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Исключение составляют те, кто прошел вакцинацию или имеет справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.
Прививочная кампания сейчас активно проводится во всех региона. Специалисты замечают, что она дает плоды, и опасная зараза идет на спад.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 834 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1528 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1617 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8977 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9820 (+73)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8190 (+32)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30