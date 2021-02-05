«Остается одна, беременная - куда ей идти?»: кризисному центру для женщин в Самаре нужно новое помещение

В кризисном центре женщины с детьми находят приют и тепло Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре кризисному центру для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Ты не одна» необходимо дополнительное помещение. Такую проблему руководитель центра Ирина Серебрякова озвучила на приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна. 5 февраля в центре прошло выездное совещание, на котором депутат и чиновники обсудили варианты помощи социальному проекту.

Главное - решить жилищный вопрос

Центр помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации «Ты не одна» работает в Самаре уже пять лет. За это время через него прошло уже более тысячи самарчанок с маленькими детьми.

- Чаще всего к нам за помощью обращаются четыре категории женщин. Одна из них - это беременные, внезапно оказавшиеся в сложной ситуации. Например, сожитель, узнав о беременности, внезапно исчезает, оставив будущую мамочку одну на съемной квартире. Она остается одна, беременная – куда ей идти? – рассказывает Ирина Серебрякова. - Бывает, что родители против беременности, а женщина хочет сохранить ребенка. Начинается конфликт, женщина говорит – лучше уйду, а куда идти в такой ситуации? Третья категория – те, кто попал в ситуацию форс-мажора, например, после пожара. В последнее время также к нам часто обращаются сироты, которые выпустились из детского дома, сами стали мамами, но по каким-то причинам не получили квартиру. Мы пытаемся восстановить их в правах, найти способы, чтобы они снова оказались в системе.

Женщины по очереди готовят еду и убираются Фото: Ольга НОВИКОВА

В центре принимают женщин не только из Самары, но и со всего региона и даже из других областей. Обитательницы получают крышу над головой, бесплатную еду, возможность оставить детей под присмотром няни (центр получил президентский грант на создание такой группы присмотра), им помогают устроиться на работу.

- Договор заключается на полгода. Наша цель – чтобы за это время женщина зарабатывала, но не тратила деньги, мы помогаем также оформить все положенные пособия, - объяснила Ирина Серебрякова. - Такая финансовая подушка безопасности помогает потом снять жилье или даже купить свою жилплощадь. Хорошо, если есть материнский капитал – благодаря ему уже несколько наших воспитанниц купили себе жилье. Эта программа «Старт в новую жизнь» также получила в этом году поддержку Фонда президентских грантов.

«Надо помочь расшириться»

Сейчас в центре живет 9 женщин и 18 детей. По очереди готовят и убираются, играют с детишками, живут одной большой коммуной. Ситуация меняется ежедневно – уже к вечеру здесь ждут новую постоялицу с малышом.

Помощь от Александра Хинштейна пришлась очень кстати Фото: Ольга НОВИКОВА

- Под новый год у нас собралось 40 женщин и детей, и мы сами оказались в кризисной ситуации, - вспоминает Ирина Серебрякова. - Их же всех нужно было где-то разместить, кормить. Когда мы только открывались, все жили в одной большой комнате, были отдельные комнаты для занятий и т.д. Сейчас же все заставлено кроватями. Кроме того, нам очень нужно помещение под склад, где можно было бы хранить вещи, продукты, предметы первой необходимости, которые нам приносят…

Александр Хинштейн пообещал подключиться к решению вопроса с помещением.

Депутат пообещал центру подключиться к решению "жилищного вопроса" Фото: Ольга НОВИКОВА

- Я хотел своими глазами увидеть, как работает этот центр, и увиденное меня очень впечатлило, - признался он. - Здесь все очень уютно и по-домашнему, работают неравнодушные люди. Мы привезли необходимые продукты, вещи, подгузники, моющие средства, поможем с книгами. Но самое главное – надо помочь этому центру расшириться. Такая общественная активность должна максимально поддерживаться государством. Сейчас за счет областного бюджета дотируется аренда, но коммунальные платежи туда не входят, а это неправильно – это те деньги благотворителей, которые не доходят до детей. Проработаем с властями, с министерством возможность предоставления другого помещения, других мер поддержки. Один из вариантов – предоставить муниципальное помещение в безвозмездное пользование.

Также руководство центра попросило помощи в решении вопроса с медицинским обслуживанием находящихся здесь женщин и детей с решением транспортного вопроса. Александр Хинштейн пообещал подключиться к ситуации.