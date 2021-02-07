Коронавирус в Самарской области, последние новости на 7 февраля 2021 года: больше недели выше 300 новых случаев

В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Очередные сутки количество новых заболевших COVID-19 превышает 300 человек. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 февраля 2021 года.
Статистика
За сутки в Самарской области обнаружили еще 302 заболевших коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 42 109. Ниже отметки 300 количество новых случаев в регионе не опускается уже восьмой день подряд.
По новым заразившимся лидирует Самара. В областной столице 110 новых случаев. Следом идет Тольятти с 81 заболевшим, потом – Чапаевск с 10-ю случаями.
Весь список выглядит так:
- 110 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Кинельском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Волжском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г.Новокуйбышевск
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г.Жигулевск
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
К сожалению, снова есть смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За 24 часа скончались четыре человека. Это два мужчины (58 и 69 лет) и две женщины (62 и 83 лет). У всех были сопутствующие заболевания.
- Показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 26,37, по стране - 52,21. Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,93, - отметили в оперативном штабе Самарской области.
Проводят дезинфекцию
В региональном оперативном штабе рассказали, что в образовательных учреждениях Новокуйбышевска каждый день проводят уборку и дезинфекцию всех поверхностей.
- Кроме этого ежедневно проводится обеззараживание воздуха. По утрам работает утренний фильтр и термометрия. Еженедельно проводится генеральная уборка, - отмечают власти.
При этом при дезинфекции используют только рекомендованные Роспотребнадзором препараты.