Коронавирус в Самарской области, последние новости на 7 февраля 2021 года: больше недели выше 300 новых случаев

В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередные сутки количество новых заболевших COVID-19 превышает 300 человек. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 февраля 2021 года.

Статистика

За сутки в Самарской области обнаружили еще 302 заболевших коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 42 109. Ниже отметки 300 количество новых случаев в регионе не опускается уже восьмой день подряд.

По новым заразившимся лидирует Самара. В областной столице 110 новых случаев. Следом идет Тольятти с 81 заболевшим, потом – Чапаевск с 10-ю случаями.

Весь список выглядит так:

- 110 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Кинельском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Волжском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г.Жигулевск

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

К сожалению, снова есть смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За 24 часа скончались четыре человека. Это два мужчины (58 и 69 лет) и две женщины (62 и 83 лет). У всех были сопутствующие заболевания.

- Показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 26,37, по стране - 52,21. Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,93, - отметили в оперативном штабе Самарской области.

Проводят дезинфекцию

В региональном оперативном штабе рассказали, что в образовательных учреждениях Новокуйбышевска каждый день проводят уборку и дезинфекцию всех поверхностей.

- Кроме этого ежедневно проводится обеззараживание воздуха. По утрам работает утренний фильтр и термометрия. Еженедельно проводится генеральная уборка, - отмечают власти.

При этом при дезинфекции используют только рекомендованные Роспотребнадзором препараты.