Коронавирус в Самарской области, последние новости на 8 февраля 2021 года: выздоровело больше народу, чем заболело

Из больниц выписали 311 человек - это самое большое число выздоровевших за раз с начала 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Статистика

В Самарской области уже больше недели число заболевших за сутки стабильно превышает три сотни человек. Если 29 января врачи говорили о 277 положительных тестах на ковид, то с тех пор их стало гораздо больше. За прошедшие сутки, к примеру, в регионе коронавирус подтвердился у 301 пациента. У 40 их них не было никаких симптомов болезни, остальные обратились к врачам с диагнозами «внебольничная пневмония» и ОРВИ.

Наш регион держится в первой десятке по числу заболевших за сутки в стране. Впереди Самарской области: Москва (2028 положительных тестов на ковид), Санкт-Петербург (1175), Московская область (923), Нижегородская область (469), Воронежская область (370), Ростовская область (360) и Свердловская область (313 фактов за сутки).

Кто где болеет

Больше трети больных с подтвержденным ковидом в Самарской области живут в Самаре. Напомним, всего за сутки «корона» подтвердилась у 301 пациента, 114 из них – самацы. На втором месте по числу заболевших – Тольятти (83 факта), на третьем – Кинелький район (12 новых пациентов).

Далее картина выглядит следующим образом: 10 больных в Красноярском районе, 9 – в Новокуйбышевске, по 7 – в Сызрани, Чапаевске и Отрадном, 6 - в Кинель-Черкасском районе, по 5 больных – Кинеле, Жигулевске и Ставропольском районе, по 3 – в Волжском, Сергиевском, Сергиевском, Пестравском, Богатовском и Безенчукском районах. По 2 положительных теста на ковид – в Похвистнево, а также в Богатовском, Безенчукском и Алексеевском районах. По одному – в Большеглушицком, Елховском, Похвистневском, Красноармейском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шенталинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском и Большечерниговском районах.

Обошлось без жертв

С начала пандемии в Самарской области зафиксировано 42410 случаев коронавируса, от него скончались в общей сложности 842 человека: в основном это люди в возрасте, у многих были сопутствующие тяжелые заболевания.

Прошедшие сутки обошлись без известий о новых жертвах. Зато стало известно о том, что из больниц выписали 311 человек, которые лечились от ковида. Это самое большое число выздоровевших за раз с начала 2021 года.