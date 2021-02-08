:показываем место, где в Самаре живут самые мощные двигатели

В музее собраны различные виды двигателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Можно выстроить модели в ряд и предсказать будущее"

Центр истории авиационных двигателей Самарского университета им. академика С.П. Королёва появился в аэрокосмическом университете в 1977 году по инициативе ректора вуза Виктора Лукачева. В этом году у него появился шанс стать государственным: сегодня это не просто музей, это учебно-научный центр и его сотрудники считают, что прошлые идеи очень важны для современных разработок, ведь когда-то просто не хватило времени или денег, чтобы довести до конца перспективный проект, но сейчас он может выстрелить. Журналист КП-Самара побывала в Центре и узнала о самых интересных "жителях" этого музея.

Получается интересный эффект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники центра-музея уверены: все экспонаты в нем нужны не только для того, чтобы помнить о прошлых заслугах, но и для будущих открытий.

- Можно выстроить все модели, посмотреть, как развивались параметры и предсказать будущее. Прошлые идеи и сегодня могут использовать разработчики. И для молодежи это полезно: они неплохо орудуют с телефонами и компьютерами, но боятся к реальным вещам подойти иногда, - говорит директор Центра, доктор технических наук Владимир Зрелов.

А вот пермская разработка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двигатель, который предотвратил 3 мировую войну

Своя история есть у многих экспонатов в Центре. Один из них предотвратил начало 3-й мировой ядерной войны.

- После окончания Второй мировой войны началась Холодная война, это стимулировало разработки связанные с новым ядерным оружием, американцы сделали это первыми и решили покончить с нашей страной навсегда. В соответствие с планом они наметили около 300 целей на территории страны, Самара была номер три после Москвы и Ленинграда, на каждую цель хотели 5-6 ядерных бомб сбросить. И они стали планировать изготовление новых бомб. В ССР атомную бомбу, еще более мощную, сделали быстро. Но у американцев стояли уже комплексы у наших границ. А вот нам бомбу нужно было еще довезти до вероятного противника. Нужен был самолет огромный, экономичный, чтобы ему хватило топлива долететь до места и вернуться обратно, - рассказывает Владимир.

Двигатели можно увидеть в разрезе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инженеры развели руками - задача невозможная. Самолет начали делать в КБ Туполева. Но что делать с двигателем? И тогда в Куйбышеве за дело взялся Николай Кузнецов, молодой и талантливый со своей командой. Опытные конструкторы знали, что этого сделать нельзя, а он не знал.

- И вот, перед вами тот самый экономичный, мощный турбовинтовой двигатель в мире. У него мощность 15 тыс. лошадиных сил. Они не знали, что такого сделать нельзя, - улыбается Зрелов.

"Двигатель для спасателя утопающих"

В коллекции двигателей есть и необычные варианты. Камера сгорания огромное количество форсунок, это обеспечивает хорошее горение в камере сгорания, и это пришло из ракетной техники, и это взаимное влияние конструкторской мысли привели к хорошим результатам. Двигатели отличались хорошей надежностью, они использовались на гражданских самолётах и подняли их в небо.

Турбовентиляторный двигатель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Была морская модификация – корабль, который летит над водой для противодействия авианосцам, его невозможно обнаружить, он очень низко летит, и это хорошее средство для спасения тонущих людей в океане. Этот спасатель может быстро перемещаться, садиться на воду и взлетать с воды, прыгать через острова. Но жаль, что он до сих пор стоит на 90% готовый в Нижнем Новгороде, - говорит Владимир Зрелов.

По его словам были и проекты по созданию водородных двигателей, которые сейчас продолжают делать в Европе, был опыт работы с ракетной техникой, ядерной энергетикой.

- В свое время у нас в Самаре разрабатывался атомный двигатель для самолета, с точки зрения техники это был уникальный реактор который поразил физика, президент академии наук увидел и говорит – что вы модель мне показывает и не поверил, что такой компактный – настоящий, - рассказывает директор Центра.

Кажется, человек легко поместится внутри Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Двигатель для трубопровода"

На экскурсии рассказывают, что когда Королев хотел создать ракету для полета на Луну, его первым делом послали в Куйбышев - к Кузнецову. В активе предприятия, названного именем знаменитого конструктора, много двигателей. Двигатель НК -33 покупали американцы и говорили, что лучше сделать уже нельзя.

Самый экономичный двигатель в мире НК-93 был создан в 80-е годы, уже позже двигателями, похожими на этот, были оснащены все перспективные гражданские самолеты. И опять Куйбышев был первым!

В одном помещении собраны самые разные виды двигателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НК-88 делали предположительно для пассажирского ТУ-156 для работы на жидком водороде. Тут использовалась технология, похожая на ракетную, но нужно было добиться длительной работы.

А двигатель НК 12 СТ сейчас работает на земле - он помогает транспортировать газ по трубопроводу из Сибири.