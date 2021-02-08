Медведева плакала, Загитова взлетала к небу: что произошло после Кубка Первоого канала по фигурному катанию - 2021

Капитанши команд немного повздорили после соревнований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 февраля завершились прокаты Кубка Первого канала по фигурному катанию - 2021, на котором выступили команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Сильнее оказалась "сборная" Загитовой. Что случилось после прокатов Кубка, о чем говорили спортсмены и их тренеры и что обсуждали эксперты.

Красная машина против Время первых: все ли честно?

Два дня на Кубке Первого канала выступали участницы двух команд Свою сборную Алина Загитова назвала "Красной машиной", Евгения Медведева взяла название "Время первых". Выступали с переменным успехом: например, мужчины оказались сильнее у Евгении, Михаил Коляда покорил всех. А Марк Кондратюк заставил расплакаться Медведеву, взяв золото в произвольной и принеся своей сборной очки. 17-летний российский фигурист, который тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, своим прокатом произвольной программы на Кубке Первого канала заставил плакать от восторга весь зал дворца «Мегаспорт». На ЧР 2021 он занял третье место, а в этот раз чисто откатал программу с тремя четверными прыжками.

- У нас состав был примерно равным по рейтингу. Но, действительно, сегодня девочки были молодцы и сделали все, что от них зависит, подняв нашу команду на первое место, - отметила Алина Загитова.

А вот Евгения Медведева намекнула, что не довольна жеребьевкой:

- Наверное, я не сторонник новшеств, мне нравится слепая жеребьевка. О нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки заранее, - отметила она, дополнив, что не могла таким образом планировать результат.

- Я от всей команды хочу сказать, что мы поражение не признаём. Был приз зрительских симпатий. Люди знают, кого они выбирают, - завершила Медведева.

Оценки выше мировых рекордов

На этом шоу-кубке Валиева, Щербакова, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов за произвольные программы получили оценки выше мировых рекордов. Например, Валиева и Щербакова обошли мировой рекорд Трусовой. Но эти результаты засчитаны не будут.

Самый удивительный проект на Кубке показала вчерашняя юниорка Камилла Валиева. Девушка побила мировые рекорды. Она сделала тройной аксель, два четверных тулупа, один из которых – в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц. И получила восторженные оценки от всех судей.

В целом именно Валиева стала настоящей героиней Кубка. А вот Щербакова показала результат хуже, чем даже на прошлых соревнованиях. А у Тутберидзе подросла новая звездочка, которая умеет тронуть сердце жюри.

Медведева плакала. Дважды

Евгения Медведева после окончания Кубка проявила эмоции. Впрочем, как и во время. Фигуристка сильно переживала за своих так, что даже у зрителей сердце разрывалось.

- Не могу сказать, понравилось или нет, слишком много факторов. Но я плакала сегодня два раза, а в последний раз на публике я плакала во время Олимпийских игр, думаю, это показатель эмоций, которые он нам подарил, - отметила Медведева.

Девушка также отметила, что пока не знает, сколько ей времени предстоит восстанавливаться от коронавируса. И в ближайших планах только выступление в шоу Тутберидзе. А вот у Алины планы гораздо более обширные:

- Я буду выступать на юбилее Алексея Николаевича Мишина, а потом буду выступать в шоу «Ледниковый период» как спортсмен, - рассказала Загитова.