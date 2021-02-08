Акрон – Видзев (Польша) 8 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по самарскому времени.

Тольяттинский «Акрон» начал второй этап подготовки к возобновлению сезона ФНЛ, сегодня команду ждет первый товарищеский мачт. Соперник – польский клуб «Видзев» из города Лодзь. Встреча пройдет в городе Сид в Турции, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по самарскому времени.

UPD: начало матча отложено до 16:00 по самарскому времени.

Тольяттинцы всерьез намерены закрепиться в ФНЛ, для этого команда провела хорошую трансферную кампанию. «Акрон» усилил нападение, укрепил среднюю линию, сейчас на просмотре в клубе защитник и опорник.

К игре с «Видзевом» тольяттинская команда подходит в отличном настроении – в прошлом контрольном поединке подопечные Игоря Пикущака обыграли чемпионата Болгарии и участника Лиги Европы «Лудогорец» 2:1. По голу забили Даур Квеквескири и Артур Газданов.

Сегодняшний соперник «Акрона» - четырехкратный чемпион Польши. Однако в последний раз золото национального чемпионата красно-бело-красные видели в 97 году. С конца 70-х до конца 90-х «Видзев» традиционно играл в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Один раз поляки даже попали в группу главного турнира Старого света, однако чаще останавливались на стадии квалификации.

Сейчас же дела у клуба далеко не так радужны – в сезоне 2015/2016 «Видзев» признали банкротом и начал восхождение к высшему дивизиону чемпионата Польши с четвертой лиги. В прошлом сезоне команда завоевала право выступать в Первой лиге (второй в системе дивизионов национального чемпионата). После 15 матчей «Видзев» занимает там 13-ое место.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Акрон – Видзев (Польша) 8 февраля 2021