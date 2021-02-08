«Расслабляться никогда нельзя»: ректор самарского медвуза рассказал, как на учебу и научную работу повлияла пандемия

Сегодня СамГМУ не только учебное заведение, но и центр научных разработок в отрасли

Ректор СамГМУ Александр Колсанов рассказал, как вуз пережил 2020 год, чему научила медиков пандемия, самоизоляция и удаленка, каким будет медицинское образование в ближайшем будущем и какие самые амбициозные цели сегодня стоят перед университетом. Публикуем интервью с главой вуза ко Дню науки.

О смарт-вузе

2020 год стал настоящим вызовом для всех, а для нас - в первую очередь. Еще год назад никто не предполагал, что придётся вуз перевести на дистант: обучение, экзамены, приемную кампанию. Мы начинали это делать, но не слишком быстро, а пришлось значительно ускориться. Но, несмотря на все сложности, мы очень выросли: увеличили проходной балл, приняли 200 иностранных студентов с обучением на английском языке, большинство преподавателей и студенты освоили цифровые технологии обучения. Наш следующий шаг - сделать университет цифровым. Это не значит лечить «цифрой» - мы хотим сократить время, которое тратится на ненужные действия, минимизировать сроки принятия решений, оцифровать работу дирекций институтов, сделать большую часть шагов автоматической. Там, где разрешена цифровая подпись, все будет делаться в цифровом виде.

Параллельно решаем такую задачу: важно, чтобы директора институтов отвечали не только за образовательную деятельность, но и за науку, инновации, выполняли поставленные KPI . Они должны отвечать за создание новых образовательных программ и мастер-классов. Чтобы разгрузить работу дирекции институтов, мы создали многофункциональный центр обучающихся. Работа центра позволит нашим студентам, ординаторам и аспирантам получать справки и другие необходимые документы в кратчайшие сроки. Наша стратегическая цель – быть в тройке ведущих медицинских вузов страны, в сотне отраслевых вузов мира. Также мы планируем участвовать в конкурсе «Приоритет -2030», реализовать сетевые и билингвальные программы обучения, продолжить набор студентов для обучения на английском языке и привлекать зарубежных профессоров для проведения лекций и занятий.

О популярных профессиях

Понятно, что сейчас многие хотят быть стоматологами, а не санитарными врачами. Есть факультеты, где существует меньшая конкуренция среди абитуриентов. Наша задача - заранее продумывать, как мотивировать будущих студентов, работать с ними, показывать новые технологии, плюсы каждой специальности. Мы стараемся работать со школьниками, чтобы к нам приходили учиться уже мотивированные ребята. У нас есть центр молодежного инновационного творчества. Мы сейчас себя позиционируем достаточно успешно. Мы добавили нотку технологичной медицины, инновационной, и к нам пошли новые ребята, потому что увидели возможности развиваться в новых технологиях - например, виртуальной и дополненной реальности, 3Д-моделирования, искусственного интеллекта.

О дистанционном образовании

Конечно, в медицине никакой дистант очных занятий не заменит. Мы стараемся переводить в дистант прежде всего лекции, но практическая часть должна быть «оффлайн» - в палате, с осмотром пациента, с отработкой технических манипуляций. Могу точно сказать, что 100% возврата к тому, что было раньше, не будет. Я думаю, что будущее - в гибридных формах обучения.

О научной работе

Сегодня научная деятельность у нас шагнула еще дальше в сторону практического здравоохранения. Ведутся исследования по тематике COVID, в том числе, по заказу Минпромторга России и крупной российской биотехнологической компании. Надеюсь, что уже в марте сообщим о результатах. Открыли несколько новых образовательных и научных подразделений, сотрудниками которых стали ведущие зарубежные учёные. Выиграв конкурс по созданию Лидирующих исследовательских центров, занимаемся разработкой платформы виртуальной и дополненной реальности. Это будет уникальным технологическим решением, упрощающим разработку VR/AR продуктов. Только за последний год СамГМУ заключил и выполняет 27 договоров с зарубежными и отечественными компаниями.

Мы создали НИИ Нейронаук, хотим оснастить молекулярно-генетическую лабораторию, чтобы проводить фундаментальные и прикладные исследования в области генетики человека, в сельском хозяйстве и животноводстве, и сделать другие шаги в расширении возможностей наших ученых.

О медицинском образовании в Самаре

У нас хорошее медицинское образование: наши выпускники успешно работают за границей. Нужно развивать языковую подготовку, чтобы преподаватели могли читать и на других языках. А вот в технологическом плане наше оснащение достойное, мы конкурентоспособны в плане технологий. В США кафедры сейчас более активно занимаются наукой, и нам к этому тоже надо стремиться.

О нейросетях в медицине

Чем хороши нейросети: мы сразу обучаем программу большим объемам данных. И врач - например, молодой специалист, который уехал в глубинку, - получает с собой багаж вековой мудрости всех поколений медиков до настоящего времени. Он может опираться в своей работе не только на картинки из учебников, но и на большой объем практических данных. Сейчас мы выполняем исследование - обучаем искусственный интеллект анализировать результаты компьютерной томографии легких, данные пациента и давать заключение о рисках протекания коронавирусной инфекции именно у него. За такими технологиями, безусловно, будущее.

О коронавирусе и пандемии

Это все стало для нас настоящим сложным уроком, который показал: расслабляться никогда нельзя. Хорошо, что мы заранее начали заниматься цифровизацией вуза, многое закупили, подготовили инфраструктуру. Получили огромный опыт, в том числе и благодаря работе в Клиниках СамГМУ ковидных госпиталей. Будем этот багаж знаний структурировать. К нам с первых дней обратилось практическое здравоохранение, наши студенты и ординаторы получили огромный навык, сразу попали в сложнейшие практические условия. Коронавирус затронул каждую семью. Нужно быть внимательнее, беречь себя. Уверен, что вместе мы справимся с пандемией.