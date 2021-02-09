Безопасность на дорогах – это общее дело! Так решили в компании «Ростелеком» и совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области провели в областной столице социальную акцию «Засветись». Представители цифровой компании и госавтоинспекторы вручали детям и их родителям светоотражающие элементы. Ярко-оранжевые и насыщенно-синие подвески станут не только украшением рюкзака, но и помогут выделиться на дороге в темное время суток.Профилактика – дело важное!- Мы живем в регионе с коротким световым днем. Большую часть года дети ходят в школу и возвращаются обратно в темное время суток при плохой видимости. В таких условиях водителю сложно заметить людей на дороге, особенно если их одежда темного цвета. Световозвращающие элементы помогут сделать пешеходов заметными и защитить их жизнь, - отметила старший инспектор отдела аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ирина ГордиенкоБрелоки раздавали прямо на улице, у самых оживленных перекрестков. Одной из точек стало пересечений улиц Полевая и Ново-садовая. Здесь рядом несколько учебных заведений и так популярный у молодежи ресторан быстрого питания.«Ростелеком» изготовил для самарцев пять тысяч подвесок безопасности, которые видны в темное время суток на расстоянии от 150 до 400 метров. Светоотражающие элементы, закрепленные на одежде, ранцах и рюкзаках пешеходов, помогут водителям избежать столкновения.«Сейчас школьники вернулись к очному обучению, они много перемещаются по городу. Мы хотим дополнительно их защитить. Я сам отец двоих детей и мои сыновья носят точно такие же светоотражатели», - отметил директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Вячеслав Добрынин.Не просто украшениеСамарцам такие подарки очень понравились, хотя к инспекторам ГИБДД студенты и школьники подходили со смущением.- Сейчас у многих школьников, особенно учеников начальных классов, на портфелях есть такие светоотражающие элементы. И это хорошо. А вот у большинства взрослых, старшеклассников или студентов, таких вещей нет и в темноте их вообще не видно. А взрослые ведь чаще возвращаются домой в позднее время суток. Такой брелок обязательно нужен всем людям, чтобы обезопасить свою жизнь, - уверен самарец Игорь Барсуков.Он в числе первых получил светоотражающий подарок от «Ростелекома» и тут же прицепил его к рюкзаку.- Согласно статистике, если на пешеходах в вечернее время есть световозвращающие элементы, водитель увидит его за 150-200 метров. В противном случае автолюбитель сможет заметить человека лишь в последний момент, за 25-30 метров, - рассказывает старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Самары, капитан полиции Юлия Бикмурзина, прикрепляя брелок к портфелю школьника. - Сегодня основной вид дорожно-транспортных происшествий - наезд на пешеходов, особенно в темное время суток. Избежать серьезных последствий как раз помогут световозвращающие элементы. Они могут быть в виде брелков, значков, наклеек. Чем их больше, тем лучше.Сотрудники компании «Ростелеком» и госавтоинспекторы не просто вручали красивые подвески, но и напомнили самарцам правила поведения на проезжей части призвали взрослых не нарушать простые правила безопасности, подавая детям положительный пример.