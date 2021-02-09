Акрон – Валмиера (Латвия) 9 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по самарскому времени.

Сегодня, 9 февраля, тольяттинский «Акрон» проведет свой второй товарищеский матч в рамках второй части подготовки к возобновлению сезона Футбольной национальной лиги. Сегодняшний соперник – бронзовый призер Высшей лиги Латвии клуб «Валмиера». Встреча пройдет в турецком Белеке, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по самарскому времени.

«Акрон» вчера сыграл вничью с контрольном матче с польским клубом «Видзев» 1:1. Единственный гол у тольяттинцев забил Артем Делькин.

Тольяттинская команда продолжает укрепляться. Недавно «Акрон» объявил о подписании 21-летнего полузащитника с российским паспортом Всеволода Нихаева. В России уроженец Приднестровья никогда не играл, в его карьере пока только тираспольские «Шериф» и «Динамо-Авто», а также казахстанский клуб «Окжетпес» из города Кокшетау.

Футбольный клуб «Валмиера» представляет одноименный город в Латвии. Тренирует команду 46-летний грузин Тамаз Пертия, в прошлом футболист. Специалист провел всю тренерскую карьеру в Латвии.

Серьезными результатами «Валмиера» пока похвастаться не может. Единственные достижения – бронзовые медали чемпионата Латвии в прошлом году и участие в Лиге Европы. В еврокубке латыши не смогли преодолеть первый раунд квалификации, уступив польскому «Леху» 0:3.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Акрон – Валмиера (Латвия) 9 февраля 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Акрона» или на сайте samara.kp.ru.