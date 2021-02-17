Любимые напитки стали «полегче»

Тренд на здоровый образ жизни изменил общую статистику потребления алкоголя: мы все чаще выбираем более легкие напитки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Насколько ответственна культура потребления алкоголя сейчас, какова роль производителей, просвещения и информирования в сокращении злоупотреблений спиртным, мы спросили у заместителя главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера Эльмиры Измайловой.

- Эльмира Сапиюловна, существует ли тенденция к снижению потребления крепких спиртных напитков в Самарской области? Как оказалось, в новогодние праздники потребитель в три раза превысил определенную ВОЗ как рискованную норму потребления спиртного. Недавнее исследование пивоваренной компании «Балтика» информирует: потребитель стал выбирать более легкие напитки, но умеренности нам еще нужно научиться. Пивовары в рамках кампании об ответственном потреблении запустили калькулятор для того, чтобы пользователи могли сравнить свое потребление алкоголя с рискованным уровнем, и поделились результатами.

- Если говорить о предпочтениях в выборе алкогольной продукции, то эти данные зависят от ряда различных факторов: и от возраста потребителя; и от источника, откуда берутся эти сведения (отчасти можно судить, например, по продажам, но здесь не всегда учтена продажа суррогата), по количеству поступающих в стационар. Цифры могут разниться.

Есть версия, что предпочтения определяются еще и местом проживания. Например, на юге России склоняются к винам, более легким напиткам. Да и жаркий климат не способствует распитию высокоградусного алкоголя. А в более северных регионах, как у нас, например, выбор падает все же на крепкий алкоголь.

И все же изменение в сторону более легких напитков происходит. Пожалуй, я соглашусь с этим. Пиво выигрывает у водки. Вероятно, это в какой-то степени и дань моде на, так сказать, здоровый образ жизни, и результат активности компаний, пропагандирующих его.

- Какова актуальная статистика по алкогольным отравлениям, если такие случаи зарегистрированы? По праздникам народ гуляет обычно на широкую ногу…

- За девять месяцев 2020 года через отделение интенсивной терапии и токсикологии прошло 1914 человек. Это достаточно большая цифра. Для сравнения: за те же 9 месяцев 2019 года по Самарской области были госпитализированы с отравлением алкоголем 1681 человек.

- Что происходит в будни и праздники? Как по-вашему, мы научились отдыхать «культурно»?

- В праздничные дни и в выходные люди менее заняты. В будни день структурирован. При отсутствии жесткой структуры, к сожалению, у людей чаще возникает желание употребить алкогольный напиток, как говорится, «чтобы расслабиться». Поэтому на досуге люди традиционно больше «потребляют», чем в рабочие дни.

- Все-таки страна нуждается в формировании определенной культуры потребления алкогольной продукции. Что можно сделать для этого, на ваш взгляд?

- Каждый регион сам выбирает свою тактику. Тем не менее публичные люди сейчас демонстрируют стремление к здоровому образу жизни личным примером. И это уже хорошо. И, конечно, обязательно нужно обращать внимание, что и как вы пьете, особенно в праздники.

Ведь это прежде всего, вопрос собственного здоровья. Кроме того, если судить с экономической точки зрения, то после обильных возлияний в праздники рабочие дни оказываются потерянными для тех, кто неумеренно пил. Люди менее трудоспособны, уходят на больничный, а то и получают производственные травмы. Словом, для страны, для ее экономики это тоже плохо, это тоже колоссальный ущерб.

На мой взгляд, самое действенное – это воспитательная, информативная работа со взрослым населением. В частности, с родителями. Для формирования у них правильных установок и психологически верной модели воспитания детей. Роль семьи заключается еще и в том, чтобы формировать конструктивный досуг детей и модель безалкогольного выхода из стрессовых ситуаций. Можно эмоционально поддержать друг друга, находиться рядом в трудную минуту, разговаривать по душам – это уже терапия. И уже одно это может снизить «градус» переживания. Это очень важный момент. Здоровья всем!