Пандемия коронавируса внесла коррективу в работу судебных приставов. Они теперь ходят к должникам только в тех случаях, когда нужно передать какие-то важные документы. В остальное время должники сами пытаются попасть к ним на прием. Сейчас это стало делом непростым, поэтому ведомство запустило ряд нововведений, которые облегчат всем жизнь. О них в пресс-центре \\"КП-Самара\\" рассказала заместитель руководителя УФССП России по Самарской области Марина Волкова.Вариант первый: телефонС января 2021 года ведомство создало группу телефонного обслуживания (ГТО) – 8 (846) 263-65-65, пока в ней всего 6 человек, но штат расширят, если станет ясно, что услуга востребована. За месяц операторы, каждый из которых – профессиональный судебный пристав, обработали уже несколько сотен звонков.- На разговор с одним абонента отводится 10 минут. Конечно, если за это время проблема не решится, трубку наш сотрудник не положит, запишет контактные данные звонящего, суть вопроса и передаст его коллегам, в чьей компетенции он находится, - Марина Волкова.Обращаться к приставам по телефону можно по любым вопросам, однако оперативно решить возможно проблемы с отменой ограничительных мер или снятием запрета регистрационных действий, если все штрафы уже оплачены, плюс, если произошла путаница, и с вас взыскивают долги однофамильца. В этом случае приставы постараются решить ваш вопрос в течение суток.Вариант второй: интернетС ноября прошлого года служба судебных приставов запустила систему цифрового исполнительного производства, что позволило расширить спектр услуг, которые можно получить в электронном виде.Самый быстрый и простой способ узнать о своих долгах – Банк данных исполнительных производств, где по имени-фамилии-отчеству и дате рождения можно узнать и сумму долга и отдел ФССП, который занимается его взысканием.На сайте Госуслуг теперь можно не только подать заявление и обращение в службу судебных приставов, но и направить туда документы, а также получить необходимую информацию. Все это теперь доступно в электронном виде. Подлинность бумаг заверяется электронной цифровой подписью, так что они в их легитимности можно не сомневаться. В зависимости от сложности проблемы на ее решение отводится от 10 до 30 календарных дней.Вариант третий: личный приемС марта 2020 года личный прием в службе судебных приставов из-за пандемии коронавируса ограничен. Сделано это, чтобы защитить от болезней и сотрудников ведомства, и посетителей.Чтобы записаться на прием к судебному приставу, нужно зайти на сайт службы в подраздел «Сервисы», там система автоматически запросит авторизацию через портал Госулуг, тем самым удостоверив личность будущего посетителя. Далее вы выбираете отдел и сотрудника, к которому хотите попасть , уточняете суть вопроса, заполняете необходимые графы и выбираете дату.У приставов есть приемные дни и часы. В остальное время (понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00) с посетителями работает дежурный пристав, попасть к которому можно также через электронную запись. Дежурный пристав принимает заявления, ходатайства и документы, выдает ответы на обращения, постановления о возбуждении или прекращении исполнительного производства и консультирует по разным вопросам, связанным с работой службы. Также с помощью дежурного судебного пристава можно оплатить задолженность.БУДЬ В КУРСЕПоявились мошенники, которые копируют сайт судебных приставов и воруют деньги пользователей при попытке погасить долг. В Самарской области таких случаев пока не было, но ведомство просит быть внимательнее и заходить только на официальный интернет-ресурс r63.fssp.gov.ru, который выполнен в зеленом цвете.