Коронавирус в Самарской области не отступает – число новых заболевших по-прежнему держится на отметке в три сотни человек. В регионе полным ходом идет прививочная кампания, продолжают действовать масочный режим и другие коронавирусные ограничения. Узнали последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 февраля 2021 года.Не обошлось без жертвПо данным регионального операштаба за минувшие сутки список заболевших коронавирусом пополнился еще 300 жителями Самарской области, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 43010 человек.Треть новых заболевших – их Самары, в областном центре заразились ковидом 102 человека. Немногим меньше в Тольятти- 91 зараженный. В остальных городах и районах новых заболевших гораздо меньше. 14 новых больных коронавирусом обнаружили в Красноярском районе, по 11 в Новокуйбышевске и Сызрани, 8 в Кинель-Черкасском районе, 5 – в Кинельском районе, по 4 – в Отрадном, Пестравском и Сергиевском районах.264 зараженных выявили среди больных пневмонией и ОРВИ, остальные 36 не имели никаких внешних признаков болезни.К сожалению, не обошлось без новых жертв. За минувшие сутки коронавирус в Самарской области унес еще 10 жизней. От ковида скончалисьшесть женщин и четверо мужчин. Самой молодой из жертв коронавируса было всего 49 лет, самой старшей -80 лет. Все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.Нет маски? На выход!Для борьбы с коронавирусом в регионе продолжает действовать масочный режим. Власти усилили проверки соблюдения ограничений в общественном транспорте и торговых центрах – например, в ТЦ не пускают подростков без сопровождения родителей. К рейдам в транспорте подключились и общественники, а сами проверки стали проводить чаще – их количество увеличили не только по утрам и вечерам в часы пик, но и в течение всего дня. Всего с сентября 2020 года из транспорта высадили 1521 пассажира без масок, к турникетам метро не допустили еще 10501 человек. На нарушителей составили 196 протоколов.В Самарской области продолжается массовая прививочная кампания. Прививку от коронавируса уже сделали более 43 тысяч жителей региона, из них 6,5 тысяч уже сделали вторую прививку и завершили вакцинацию. В начале недели в Самарскую область привезли еще 20160 доз вакцины «ГамКовидВак», общее количество поступившей в регион вакцины превысило 70 тысяч доз. В первую очередь прививают учителей, врачей и соцработников, однако защитить себя от опасной инфекции может любой желающий.