Объем финансирования пятилетней инвестпрограммы ООО «СВГК» увеличился в полтора раза

Глубина траншеи для укладки полиэтиленового газопровода строго контролируется.

Приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области утверждена новая редакция Программы газификации Самарской области на 2020-2024 годы,финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания». Общий объем финансирования инвестпрограммы на 5 лет увеличился с 1 509 638 тыс. руб. до 2 328 312 тыс. руб., т.е. практически в полтора раза.

В новой редакции социально направленной инвестпрограммы СВГК запланированы мероприятия по газификации 38 площадок – более 9 тысяч земельных участков, выделенных под застройку многодетным семьям в Самарской области. Помимо объектов для многодетных семей, будут газифицированы наиболее перспективные площадки застройки в Красноярском, Кинельском и других районах, прилегающих к областному центру.

Газорегуляторный пункт

В рамках уже восьмой по счету инвестпрограммы СВГК запланировано строительство внутрипоселковых сетей газораспределения в населенных пунктах губернии. В их числе село Смолькино, поселки Дружба, Красный Миронов и Передовой Сызранского района, поселок Привольный Безенчукского района, село Подгоры и поселки Усинский, Выползово, Гаврилова Поляна Волжского района. Предполагается, что к моменту завершения компанией строительства разводящих сетей,в рамках программы синхронизации с Программой развития газоснабжения и газификации Самарской области ОАО «Газпром», подводящие газопроводы будут готовы обеспечить подключение разводящих сетей и их пуск в эксплуатацию.

В инвестпрограмме СВГК предусмотрены мероприятия по «развязыванию гордиевых узлов» – проблем с газификацией некоторых объектов, копившихся по объективным причинам годами. Так, к концу 2022 года в микрорайоне Федоровка г.о. Тольятти будут построены газопроводы среднего давления к существующим газорегуляторным пунктам (ГРП). Кроме того, будет построен новый участок газопровода среднего давления и шкафной ГРП с закольцовкой всех продольных улиц, а также ШГРП и газопровод низкого давления на ул. Подгорной.Запланировано также строительство газопровода к поселкам Тимофеевка и Загородный в Ставропольском районе.

В соответствии с инвестпрограммой СВГК уже в конце текущего года в поселке Владимирский г.о. Чапаевск практически 100% домовладельцев получат доступ к технологическому присоединению по 1-й, наиболее массовой, группе подключения. Возможность технологического присоединения к сетям газораспределения по стандартной ставке получат в течение ближайших 3-4 лет также более 70% домовладельцев Октябрьска.

Погрузка бухты полиэтиленового газопровода

Всего в новой версии программы предусмотрено 109 объектов, напрямую связанных с подключением новых потребителей. Инвестиции в них за 5 лет составят 1,4 млрд. рублей.Будет продолжена работа по оказанию социально-значимой помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан.

В связи с законодательным изменением статуса дачных участков и появлением возможности их газифицировать, в программу уже вошел небольшой объем таких объектов. Это еще одна её особенность. Впоследствии ожидается увеличение количества запланированных для газификации дачных домов.

«Выполнение инвестпрограммы СВГК, утвержденной правительством Самарской области, не только позволяет сделать более комфортной и качественной жизнь наших земляков, но и способствует реализации национальных проектов, прежде всего – федеральной программы «Освоение сельских территорий»и развитию нашей губернии в целом», – отметил Председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян.

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