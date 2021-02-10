«Она мешала спать пьяной бабушке»: соседи рассказали об убийстве двухлетней девочки в Орске

Девочку нашли мертвой возле дома Фото: Следственный комитет / телеграм.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, которая произошла на днях в городе Орск Оренбургской области. Напомним, что ночью 8 февраля на улице Короленко погибла 2-летняя девочка. По подозрению в совершении убийства задержана ее бабушка.

По версии следствия, местная жительница зарезала собственную внучку, а затем выбросила ее из окна многоквартирного дома № 134 на улице Короленко. Как считают правоохранители, женщина в момент убийства находилась в нетрезвом состоянии. Подозреваемую задержали. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Корреспондентам КП удалось узнать некоторые детали произошедшего. Как оказалось, за неделю до убийства у предполагаемой злоумышленницы был юбилей. Пенсионерке исполнилось шестьдесят лет. Соседи по лестничной клетке рассказывают, что та частенько любила выпить. А празднование дня рождения лишь усугубило ситуацию — веселье затянулось надолго.

Двухгодовалая девочка до этого времени жила с мамой и папой. В тот день они отвели дочь к бабушке, а сами ушли в гости к друзьям.

— Женщина частенько выпивала, девочка, по всей видимости, мешала ей спать своим плачем. Вот та и схватила нож и зарезала собственную внучку, — предполагают соседи.

Удары ножом пришлись в область правой руки, шеи и лба.

Источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией, рассказал КП о том, что пенсионерка, мол, не совсем здорова — страдает психическим расстройством. Согласно последним сведениям, она арестована два месяца — до 7 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Орске женщина зарезала свою двухлетнюю внучку и выбросила ее тело на улицу

По словам местных жителей, родители малышки были в гостях, а убийство было совершено на глазах брата девочки (подробности)