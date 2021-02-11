Вызов принят: тольяттинские флорболисты выступили на Всероссийском турнире

Флорбол — скоростная интеллектуальная игра. Фото: КуйбышевАзот.

Неделю назад в Московской области завершился всероссийский турнир по флорболу «Кубок Вызова», участие в котором приняли более 60 команд. Ежегодно на этом турнире выступают и тольяттинцы, не изменив традиции и на этот раз. Автоград представили детская и взрослая команды, показав хороший уровень игры и настоящий бойцовский характер. Наши ребята уступили только победителям Кубка, хотя многие пришли в школу флорбола совсем недавно.

Флорбол – относительно молодой вид спорта, в последнее время стремительно набирающий популярность в России. Пришел он к нам из Швеции и очень напоминает хоккей с шайбой. Разница лишь том, что в случае с флорболом все действие происходит в спортивном зале на ровном полу, а вместо шайбы соревнующиеся команды гоняют мяч. Игра в хорошем смысле слова азартная, поэтому быстро обретает поклонников. Преимущество ее и в том, что в одной команде могут играть и мальчишки, и девчонки – игра не травмоопасна, потому что, в отличие от того же хоккея, физического контакта между игроками не происходит. Нельзя даже бить по клюшке соперника – игра больше интеллектуальная, но с «применением» высоких скоростей. В Тольятти на протяжении последних лет успешно работает детская лига флорбола, объединяющая более 100 тольяттинских ребят в возрасте от 3-х до 16 лет. В феврале исполняется шесть лет, как этот непривычный для волжан вид спорта укоренился в Автограде. В 2018-м в Самарской области зарегистрировали федерацию флорбола, в том же году в Тольятти открылась спортивная школа, которая сегодня имеет восемь филиалов по всему городу.

Новый вид спорта набирает популярность среди юных тольяттинцев. Фото: КуйбышевАзот.

- Флорбол можно сравнить с игрой в шахматы во время бега на три километра, - говорит тренер ребят, Президент региональной спортивной общественной организации «Самарская федерация флорбола» Антон Смирнов. – Ты бежишь, удерживая мяч клюшкой, и держишь в поле зрения партнеров, соперников, вратаря. При этом работают и ноги, и руки, и голова. В скандинавских странах и Западной Европе этот спорт быстро развивается, потому что является обязательным предметом в садиках, школах, институтах. Флорбол не является олимпийским видом спорта, поэтому у нас ему не уделяется достаточного внимания. Тем не менее, россияне принимают участие в соревнованиях различного уровня. В Омской области, например, флорбол появился лет на 15 раньше, чем в Тольятти – там уже около 60 детских команд и порядка 15 взрослых.

На «Кубке вызова» тольяттинцы показали бойцовский характер. Фото: КуйбышевАзот.

Чтобы развивать флорбол, перенимать опыт, необходимо играть с командами из других регионов, чтобы одерживать победы - нужно выезжать на соревнования. Пока эти выезды, в основном, осуществляются за счет родителей юных флорболистов. Но есть и помощь «со стороны».

- Благодарим за поддержку нашей детской команды тольяттинское предприятие «КуйбышевАзот». С его помощью мы смогли решить вопрос приобретения спортивной формы и выступить на соревнованиях, - говорит Антон Смирнов. – Для нас это очень важно.

В марте тольяттинских юных флорболистов ждет чемпионат России. Желаем им удачного выступления!