Цифровой завод: Новокуйбышевский НПЗ продолжает внедрение IT-технологий

Нефтепереработчики нацелены на цифровизацию завода. Фото АО «НК НПЗ»

В ногу с наукой

Хотя Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод - самый молодой НПЗ на карте Самарской губернии, возраст у него все же приличный. Построенный вскоре после Великой Отечественной войны, промышленный гигант в этом году отметит 70-летний юбилей. Однако история его в последние годы напоминает скорее судьбу Бенджамина Баттона, но ничего загадочного в ней нет. Масштабная модернизация мощностей, стремительное обновление технологий, внедрение инновационных разработок в сфере управления процессами - еще 30 лет назад все это можно было представить лишь по книгам писателей-фантастов. Сегодня же научные разработки интегрируются в производство планово и поступательно. Нефтяники знают, что необходимо для развития - компания «Роснефть» и Новокуйбышевский НПЗ тесно сотрудничают с профильными научно-исследовательскими институтами на пути к мировому лидерству. Используется и внутренний научный потенциал - молодые специалисты ежегодно представляют собственные проекты на корпоративной научно-практической конференции, которая подарила немало полезных идей, внедренных в производство.

В недалекой перспективе предприятие станет «цифровым заводом».

И это не условное красивое название, а отражающее всю сущность грядущих перемен, которые уже начались.

- За последние три года наш отдел информационных технологий реализовал ряд значимых проектов, - рассказал заместитель главного метролога по информационным технологиям АО «НК НПЗ» Дмитрий Кондратьев. - Многие думают, что ОИТ занимается оснащением рабочих мест заводчан компьютерным оборудованием и его обслуживанием. Безусловно, это так. Но это всего лишь надводная часть «айсберга» нашей работы.

В частности, на заводе внедрена система мониторинга отклонений параметров от норм технологического режима производственных объектов информационной платформы

АСОУП. В эту информационную систему стекаются все данные о технологических режимах, и руководители подразделений, главные специалисты завода могут в любой момент увидеть положение дел в режиме реального времени. Чтобы держать «руку на пульсе» и оперативно реагировать на изменение каких-то параметров, им нужно лишь любое мобильное устройство. Те же массивы данных теперь стали более удобны для работы сотрудников пункта управления диспетчерской службы: модернизация этой важной заводс