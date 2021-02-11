В Самарской области фиксируют по 300 заразившихся коронавирусом в день и продлевают ограничения

В Самарской области по-прежнему не будут пускать в ТЦ подростков без взрослых Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ежедневно фиксируют порядка трехсот заразившихся коронавирусом за сутки. Второй день подряд умирают по 10 заболевших. В связи с этим в регионе пока не планируют снимать установленные ограничения, а некоторые продлевают. Так, по итогам заседания регионального оперштаба, рекомендовано продлить самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также запрет на посещение торговых центров для подростков.

Больше трехсот за сутки

В Самарской области за прошедшие сутки нашли 302 заразившихся коронавирусом. За день в Тольятти коронавирус подтвердился у 89 человек. На сегодняшний день это наибольший показатель, на втором месте Самара – 85 новых инфицированных. В Кинель-Черкасском и Красноярском районах области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 14 местных жителей. В Сызрани и Чапаевске – 12 заболевших.

Два дня подряд в Самарской области от коронавируса умирают по 10 человек. На этот раз умерли семь женщин в возрасте от 51 до 89 лет и трое мужчин 58-ми, 73-х и 79-ти лет. У многих из них были сопутствующие заболевания. Всего в регионе умерли 853 человека.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 43 312 человек, из них вылечились 39 836 пациентов.

Ограничения продлевают

В Самарской области из-за большого количества заразившихся продлевают коронавирусные ограничения. На заседании регионального оперштаба было принято решение продлить режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет. Было отмечено, что среди пожилых граждан не снижается количество случаев заражения коронавирусом.

Ранее для пенсионеров старше 65 лет установили ряд ограничений. Им запрещено ходить в театры, фитнес-клубы и другие места скопления граждан. При этом можно заниматься спортом на свежем воздухе.

Рост количества заболевших фиксируют и среди несовершеннолетних. В связи с этим не планируется снимать запрет на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых. В торговых центрах также действуют другие ограничения, на фудкортах можно обслуживать только за столиками, а в магазины пускают меньше людей.