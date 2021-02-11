Удмуртия стала первым регионом в России, где отменили обязательный масочный режим. С 12 февраля носить маски жителям лишь рекомендуют. Снимается и ряд других ограничений. А вот самарцам ждать отмены масочного режима в Самарской области пока не приходится. 10 февраля на оперативном штабе по вопросам коронавируса озвучили совсем другие решения.Так, главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова наоборот подчеркнула, что самарцы расслабились, не используют средства защиты в транспорте, в магазинах. И это не способствует улучшению эпидемиологической ситуации. Каждый день в регионе выявляют около 300 новых заболевших, и эта цифра не снижается.- Отменять любые действующие ограничения пока преждевременно. Мы рекомендуем продлить действующие ограничения, - подчеркнула Светлана Архипова.На самоизоляции до 28 февраля оставили пожилых людей, старше 65 лет, подросткам запретили находиться в торговых центрах без взрослых. Масочный режим продолжит действовать, более того, контроль за ним ужесточат. Снова по автобусам и трамваям пройдут рейды проверяющих бригад, проверки пройдут в магазинах, на рынках. Стоит напомнить, что за нарушение масочного режима - как санитарно-эпидемиологического требования - положены немалые штрафы и индивидуальным предпринимателям, и юрлицам.На данный момент заболеваемость в Самарской области немного ниже, чем в целом по стране: 9,47 на 100 тысяч человек вместо 9,87. Немного реже стали болеть жители в возрасте 50-64 года, а вот все остальные наоборот цепляют вирус чаще.Всего на данный момент в регионе с начала пандемии заболели 43 312 человек. 853 человека скончались. Вакцинация продолжается, уже 48 710 человек получили первую часть прививки. Пока только 8379 человек завершили полный цикл вакцинации. Но и эти цифры по мнению санитарного врача пока не дают возможности отменить масочный режим. Напомним, что ранее главврач тольяттинской горбольницы №5 высказывал мнение, что даже вакцинированным пациентам нужно соблюдать осторожность и находиться в условиях большого скопления людей обязательно в маске.