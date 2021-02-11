Рособрнадзор опубликовал проект расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 2021 года. 9 и 11 классы в этом году начнут сдавать экзамены уже в конце мая. Журналисты «КП-Самара» выяснили, в какие сроки будут проходить экзамены у старшеклассников региона.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовили два проекта ГИА для 9 и для 11 классов. Первый проект ГИА-9 предусматривает 2 этапа проведения аттестации – основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября). Проект ГИА-11 также пройдет в два периода – основной (с 31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля).Кроме того подготовлен проект проведения государственного выпускного экзамена для школьников, которые не планируют поступать в вузы. Выпускники будут сдавать только два обязательных предмета – Русский язык (25 мая) и Математику (28 мая). Также можно будет сдать экзамен в резервные дни – 8 июня по Русскому языку и 10 июня по Математике.Публикуем проекты расписания госэкзаменов для выпускников 9 и 11 классов самарских школ в 2021 году.Основной государственный экзамен (ОГЭ) для 9-х классов в 2021 году:24 мая – Русский язык25 мая – Русский язык27 мая – Математика28 мая – МатематикаРезервные дни:8 июня – Русский язык10 июня – Математика30 июня – Русский язык2 июля – МатематикаДополнительный период:3 сентября – Русский язык6 сентября – МатематикаРезервные дни:13 сентября – Русский язык17 сентября – МатематикаВАЖНО: в 2021 году основной государственный экзамен пройдет только по двум обязательным предметам – Русскому языку и Математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам на выбор для учащихся 9-х классов проводиться не будет.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 11-х классов в 2021 году:31 мая – География, Литература, Химия3 июня – Русский язык4 июня – Русский язык7 июня – Математика11 июня – История, Физика15 июня – Обществознание18 июня – Иностранные языки, Биология21 июня – Иностранные языки (раздел «Говорение»)22 июня – Иностранные языки (раздел «Говорение»)24 июня – Информатика и ИКТ25 июня – Информатика и ИКТРезервные дни:28 июня – География, Литература, Иностранные языки, Биология, История, Русский язык29 июня – Обществознание, Химия, Физика, Иностранные языки, Математика, Информатика и ИКТ2 июля – по всем учебным дисциплинамДополнительный период:12 июля – География, Литература, Иностранные языки (раздел «Говорение»), Биология, История13 июля – Русский язык14 июля – Обществознание, Химия, Физика, Иностранные языки, Математика, Информатика и ИКТРезервные дни:17 июля – по всем учебным дисциплинамВАЖНО: в 2021 году выпускники 11-х классов впервые будут сдавать экзамен по Информатике и ИКТ на компьютерах.Сохрани себе, чтобы не потерять!